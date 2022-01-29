Задержан член ОПГ, подозреваемый в краже оптоволоконного кабеля

В Иссык-Кульской области по подозрению в краже оптоволоконного кабеля на международной магистрали задержан член ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба УВД области.

В начале январе в ОВД Иссык-Кульского района из Чолпон-Атинского филиала "Кыргызтелекома" поступило сообщение о том, что неизвестные лица похитили оптоволоконный кабель. Ущерб составил 21 тысячу 500 сомов.

Факт зарегистрировали в ЕРП районной милиции и возбудили уголовное дело по статье 205 ("Кража") УК КР.

В рамках досудебного производства сотрудниками поселкового отделения милиции села Бостери проведены следственно-оперативные мероприятия. В результате был задержан подозреваемый в совершении этой кражи. Им оказался ранее неоднократно судимый 27-летний житель села Ж.Р. Он состоит на оперативном учете МВД КР, как член ОПГ. На предварительном допросе задержанный дал признательные показания. Ведется следствие.