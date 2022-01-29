В Кыргызстане на 29 января зарегистрировано 356 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 29 января зарегистрировали 356 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 227,
в г. Ош – 1,
в Чуйской области – 115,
в Ошской области – 2,
в Таласской области – 4,
в Иссык-Кульской области – 24,
в Джалал-Абадской области – 12,
в Баткенской области – 13.
За весь период зарегистрировали – 197 835 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 615 человек.
За весь период выздоровели – 186 386 человек.
Скончались – 5 человек (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2872 человека.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 1086 человек. На амбулаторном лечении – 5974 человека.