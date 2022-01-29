За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 12 медиков

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 12 медицинских работников. Такие данные на 29 января приводит Минздрав.
Новые случаи зарегистрированы:
в Бишкеке – 2,
в Баткенской области – 1,
в Джалал-Абадской области – 4,
в Иссык-Кульской области – 1,
в Чуйской области – 4.
Из стационаров за сутки выписали 4 медработника. Из домашней самоизоляции выписано 11 медицинских работников.
За весь период пандемии у медицинских работников зарегистрирован 7681 случай заражения COVID-19. Выздоровели – 7126 человек.