За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 12 медиков

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 12 медицинских работников. Такие данные на 29 января приводит Минздрав.

Новые случаи зарегистрированы:

в Бишкеке – 2,

в Баткенской области – 1,

в Джалал-Абадской области – 4,

в Иссык-Кульской области – 1,

в Чуйской области – 4.

Из стационаров за сутки выписали 4 медработника. Из домашней самоизоляции выписано 11 медицинских работников.

За весь период пандемии у медицинских работников зарегистрирован 7681 случай заражения COVID-19. Выздоровели – 7126 человек.