За сутки в стране от COVID-19 вакцинировались более десяти тысяч человек

За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от коронавируса получили 10801 человек. Такие данные на 29 января приводит Штаб КР по COVID-19.

Из этого количества граждан первичной серией вакцинировано – 6855 человек.

Повторно первичной серией – 821 человек.

Бустерную дозу получили – 3125 человек.

Согласно данным по полученной бустерной дозе, вакцинированы в:

г. Бишкек – 282;

г. Ош – 342;

в Чуйской области – 371;

в Ошской области – 761;

в Таласской области – 226;

в Нарынской области – 117;

в Иссык-Кульской области – 105;

в Джалал-Абадской области – 837;

в Баткенской области – 84.