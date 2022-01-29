За сутки в стране от COVID-19 вакцинировались более десяти тысяч человек

За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от коронавируса получили 10801 человек. Такие данные на 29 января приводит Штаб КР по COVID-19.
Из этого количества граждан первичной серией вакцинировано – 6855 человек.
Повторно первичной серией – 821 человек.
Бустерную дозу получили – 3125 человек.
Согласно данным по полученной бустерной дозе, вакцинированы в:
г. Бишкек – 282;
г. Ош – 342;
в Чуйской области – 371;
в Ошской области – 761;
в Таласской области – 226;
в Нарынской области – 117;
в Иссык-Кульской области – 105;
в Джалал-Абадской области – 837;
в Баткенской области – 84.