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В России зафиксирован максимум заражений ковидом за сутки с начала пандемии

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- Анастасия Карелина
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В России за сутки выявлено более 110 тысяч заразившихся COVID-19. Это максимальная цифра, зафиксированная с начала эпидемии. Об этом сообщает Коммерсантъ.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 113 122 случая заражения коронавирусом. Это на 15,38 процента больше, чем накануне (98 040 человек), и максимум с начала пандемии. Общее число заболевших в Российской Федерации, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, выросло до 11 615 779 человек.

Регионы и города-лидеры по числу новых случаев:

Москва - 26 488 (за все время пандемии – 2 309 904 человек);

Санкт-Петербург - 14 939 (за все время – 991 198 человек),

Московская область -10 725 (за все время – 738 010 человек),

Ханты-Мансийский АО - 2978 (за все время – 112 988 человек),

Пермский край - 2588 (за все время – 179 798 человек).

Уровень коллективного иммунитета в России остается на уровне 64,4 процента. Несмотря на рост заболеваемости, вызванный омикрон-штаммом COVID-19, Роспотребнадзор смягчил правила карантина для тех, кто контактировал с больными. Теперь такие граждане должны соблюдать правила самоизоляции всего неделю (а не две, как прежде), а тест сдавать только при наличии симптомов.


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URL: https://www.vb.kg/413224
Теги:
Россия, статистика, COVID-19, пандемия, в мире
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