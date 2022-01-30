В Кыргызстане на 30 января зарегистрировано 276 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 30 января зарегистрировали 276 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 164,

в г. Ош – 3,

в Чуйской области – 41,

в Ошской области – 4,

в Таласской области – 4,

в Иссык-Кульской области – 29,

в Джалал-Абадской области – 12,

в Баткенской области – 13.

За весь период зарегистрировали – 198 111 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 456 человек.

За весь период выздоровели – 187 тысяч человек.

Скончались – 4 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2876 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 1474 человека. На амбулаторном лечении – 5242 человека.