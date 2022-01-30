В Кыргызстане на 30 января зарегистрировано 276 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 30 января зарегистрировали 276 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 164,
в г. Ош – 3,
в Чуйской области – 41,
в Ошской области – 4,
в Таласской области – 4,
в Иссык-Кульской области – 29,
в Джалал-Абадской области – 12,
в Баткенской области – 13.
За весь период зарегистрировали – 198 111 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 456 человек.
За весь период выздоровели – 187 тысяч человек.
Скончались – 4 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2876 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 1474 человека. На амбулаторном лечении – 5242 человека.