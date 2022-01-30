За сутки в стране от COVID-19 вакцинировались менее четырех тысяч человек

За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от коронавируса получили 3885 человек. Такие данные на 30 января приводит Штаб КР по COVID-19.

Из этого количества граждан первичной серией вакцинировано – 1975 человек.

Повторно первичной серией – 508 человек.

Бустерную дозу получили – 1402 человека.

Согласно данным по полученной бустерной дозе, вакцинированы в:

г. Бишкек – 119;

г. Ош – 125;

в Чуйской области – 58;

в Ошской области – 403;

в Таласской области – 126;

в Нарынской области – 51;

в Иссык-Кульской области – 27;

в Джалал-Абадской области – 489;

в Баткенской области – 4.