За сутки в стране от COVID-19 вакцинировались менее четырех тысяч человек

За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от коронавируса получили 3885 человек. Такие данные на 30 января приводит Штаб КР по COVID-19.
Из этого количества граждан первичной серией вакцинировано – 1975 человек.
Повторно первичной серией – 508 человек.
Бустерную дозу получили – 1402 человека.
Согласно данным по полученной бустерной дозе, вакцинированы в:
г. Бишкек – 119;
г. Ош – 125;
в Чуйской области – 58;
в Ошской области – 403;
в Таласской области – 126;
в Нарынской области – 51;
в Иссык-Кульской области – 27;
в Джалал-Абадской области – 489;
в Баткенской области – 4.