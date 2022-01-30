В России новый максимум заражений COVID-19 в сутки - более 120 тысяч

В России зафиксирован новый антирекорд. Вчерашний максимум заражений ковидом за сутки с начала пандемии побит. Об этом пишет Коммерсантъ.

За минувшие сутки в России впервые выявлено 121 228 заразившихся COVID-19. И это на 6,69 процента больше, чем накануне (113 122).

Общее число заразившихся выросло до 11 миллионов 737 тысяч 7 человек. Такие данные озвучены представителями федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В лидерах по числу новых случаев: Москва - 24 тысячи 30 человек (за все время - 2 333 934), Санкт-Петербург - 17 тысяч 833 человека (1 009 031), Московская область - 11 тысяч 434 человека (749 444), Ханты-Мансийский АО - 2 тысячи 954 человека (115 942) и Пермский край - 2 тысячи 898 человек (182 696).