В Кыргызстане на 31 января зарегистрировано 205 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 31 января зарегистрировали 205 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 123,
в г. Ош – 2,
в Чуйской области – 26,
в Ошской области – 3,
в Нарынской области – 3,
в Иссык-Кульской области – 23,
в Джалал-Абадской области – 10,
в Баткенской области – 13.
За весь период зарегистрировали – 198 316 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 596 человек.
За весь период выздоровели – 187 596 человек.
Скончались – 4 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2880 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 1080 человек. На амбулаторном лечении – 5238 человек.