В Кыргызстане на 31 января зарегистрировано 205 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 31 января зарегистрировали 205 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 123,

в г. Ош – 2,

в Чуйской области – 26,

в Ошской области – 3,

в Нарынской области – 3,

в Иссык-Кульской области – 23,

в Джалал-Абадской области – 10,

в Баткенской области – 13.

За весь период зарегистрировали – 198 316 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 596 человек.

За весь период выздоровели – 187 596 человек.

Скончались – 4 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2880 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 1080 человек. На амбулаторном лечении – 5238 человек.