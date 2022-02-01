Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Умница Белочка

"Добрые руки" и vb.kg представляют вашему вниманию Белочку. Эта кудрявая красотка большая умница. Она отлично охраняет территорию, хорошо ладит с другими собаками (если у вас уже есть охранник, то они могут стать отличными друзьями). Белка здорова, привита и уже стерилизована – гулять и рожать щенков не будет. В еде собачка неприхотлива, однако от вкуснейшей куриной ножки, конечно же, не откажется. Отдают Белочку в частный дом на хорошо огороженную территорию. Обязательное условие – наличие теплой будочки. Понравилась вам наша Белка? Тогда срочно звоните: 0(556)839-832.

Розочка озорница

Пристраивается трехмесячная кошечка Розочка. По сути, она еще котенок. Озорной, игривый, но и очень аккуратный. Розочка прекрасно знает, что такое лоток с наполнителем. Хотите познакомиться с ней ближе? Значит, эти номера телефонов для вас: 0(501)047-243, 0(550)047-243.

Брутальный парнишка

В хорошие руки ответственным людям отдадут котика-подростка, которого вы видите на фото ниже. Животному шесть месяцев. Котик здоровый, обработанный от паразитов. С очень хорошим характером. А еще у него очень брутальная "бородка" и джентльменский окрас. Телефон для потенциальных хозяев: 0(557)607-013.

Новая жизнь Блонди

Фонд помощи животным и vb.kg ищут добрые руки для Блонди. Эта собачка белого окраса хорошая охранница. Когда она попала в руки зоозащитников, у нее была небольшая ранка на лапе, но она зажила. И сейчас Блонди прекрасно бегает. Животное здоровое и уже стерилизованное. На новое место жительства Блонди привезут представители фонда. Решите подарить Блонди крышу над головой и новую жизнь, звоните: 0(709)784-537.

Копия звездного кота

Исключительно в добрые руки отдают вот этого очаровательного котика. Он – практически точная копия кота Бориса из знаменитой рекламы. Наш пухленький кандидат на усыновление обладает чудесным характером: он очень спокойный и ласковый. Никогда не пакостит. В еде не привередничает. Просьба звонить только серьезным людям. Если вы хотите взять его в качестве игрушки для своих детей, не тратьте свое время – не звоните! Больше информации вам дадут по следующему номеру 0(557)607-013.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".