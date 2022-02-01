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В воинской части ГП ГКНБ обнаружили крайне плохие бытовые условия

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане сотрудники территориального представительства Национального центра по предупреждению пыток и других жестоких, беcчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания посетили воинскую часть № 20-27 ГП ГКНБ, расположенную в селе Бек-Абад Сузакского района.

По результатам мониторинга, неуставных взаимоотношений среди военнослужащих не обнаружено, но отмечены другие нарушения, касающиеся условий прохождения службы.

В частности, проверяющие обратили внимание на крайне плохие бытовые условия.

"Потолок и стены казармы покрыты плесенью, отмечается повышенная влажность внутри помещения. Созданы условия для распространения инфекционных болезней и болезней дыхательных путей. Номинально присутствует медицинский пункт, в котором отсутствует аптечка первой помощи и аптечка при анафилактическом шоке, в полевой аптечке из 27 наименований лекарств по перечню отсутствуют 21 наименование. В данном перечне, перечислены препараты первой необходимости и доврачебной помощи", - сообщает НЦПП.

Указывается, что отсутствуют элементарные средства, такие как "зеленка", йод. Также нарушены требования по утилизации медицинских отходов. Единственный медицинский прибор – "кварцевая лампа" находится в нерабочем состоянии. Данная лампа должна сопровождаться сертификатом и техническим паспортом, которых, со слов командира никогда не было. На момент посещения фельдшер находился в трудовом отпуске. По этой причине получить объяснения не удалось.

Кроме этого мониторинговая группа отметила не соблюдение требований по санитарной и гигиенической безопасности. Образцы пищи не отбираются, состояние пищеблока в отвратительном состоянии. Не соблюдаются санитарные требования по оснащению и содержанию пищеблока. Отсутствуют раздельные столы, ножи, котлы и мойки для различных продуктов. В наличии сырые продукты (мясо, рыба, овощи, крупы). При этом продукты требующие сертификатов не сертифицированы. Растительное масло без указания даты выпуска и срока годности в количестве 40 литров (8 бутылей по 5 литров). Пищу готовят солдаты срочной службы по очереди. Отсутствие санитарных книжек и специализации повара малая - часть выявленных нарушений.

Военнослужащие срочной службы не обеспечены элементарными средствами гигиены (мыло, зубная паста, щетка, полотенце и бритвенные принадлежности). Бытовые условия так же требуют дооснащения и замены устаревших принадлежностей.

По результатам специального посещения направлено обращение в Военную прокуратуру.


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URL: https://www.vb.kg/413333
Теги:
военная служба, Национальный центр по предупреждению пыток, ГКНБ
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