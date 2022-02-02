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В одном из детсадов Жапалака выявили нарушения санитарных норм

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- Алина Мамаева
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В Оше местные власти проводят мониторинг работы детских садов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Соответствующая комиссия во главе с вице-мэром города Ош Венерой Рыскуловой, главой СЭС Салтанат Орозбаевой, специалистами СЭС и отделов мэрии начала свою работу 1 февраля. В рамках мероприятий проводится проверка санитарно-эпидемиологических правил и норм, в том числе работы сферы питания дошкольного учреждения, качественного состава продуктов, соответствия сотрудников кухни необходимым требованиям.

В числе первых был проинспектирован детский сад "Актан" в селе Жапалак территориальной управы города Оша.

В ходе проверки специалисты СЭС выявили ряд нарушений качества питания и санитарно-гигиенических норм со стороны работников кухни детского сада, а также проведен анализ деятельности и по приему детей в указанный детский сад.

Отмечено, что мониторинг работы дошкольных учреждений города проводится согласно многочисленным обращениям родителей, недовольных качеством питания и оказываемых услуг.

По результатам проверок детских садов города будет подведены соответствующие итоги и вынесены решения.


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URL: https://www.vb.kg/413380
Теги:
детский сад, Ош, Ошская область, мэрия
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