В Кыргызстане на 2 февраля зарегистрирован 201 новый случай COVID-19

В Кыргызстане на 2 февраля зарегистрировали 201 новый случай с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 104,
в г. Ош – 10,
в Чуйской области – 36,
в Ошской области – 2,
в Таласской области – 3,
в Нарынской области – 2,
в Иссык-Кульской области – 22,
в Джалал-Абадской области – 10,
в Баткенской области – 12.
За весь период зарегистрировали – 198 719 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 632 человека.
За весь период выздоровели – 188 775 человек.
Скончались – 5 человек (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2889 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 996 человек. На амбулаторном лечении – 4530 человек.