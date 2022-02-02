В Кыргызстане на 2 февраля зарегистрирован 201 новый случай COVID-19

В Кыргызстане на 2 февраля зарегистрировали 201 новый случай с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 104,

в г. Ош – 10,

в Чуйской области – 36,

в Ошской области – 2,

в Таласской области – 3,

в Нарынской области – 2,

в Иссык-Кульской области – 22,

в Джалал-Абадской области – 10,

в Баткенской области – 12.

За весь период зарегистрировали – 198 719 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 632 человека.

За весь период выздоровели – 188 775 человек.

Скончались – 5 человек (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2889 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 996 человек. На амбулаторном лечении – 4530 человек.