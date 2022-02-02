За сутки в стране от COVID-19 вакцинировались почти девять тысяч человек

За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от коронавируса получили 8628 человек. Такие данные на 2 февраля приводит Штаб КР по COVID-19.

Из этого количества граждан первичной серией вакцинировано – 5655 человек.

Повторно первичной серией – 766 человек.

Бустерную дозу получили – 2207 человек.

Согласно данным по полученной бустерной дозе, вакцинированы в:

г. Бишкек – 229;

г. Ош – 224;

в Чуйской области – 162;

в Ошской области – 460;

в Таласской области – 67;

в Нарынской области – 148;

в Иссык-Кульской области – 143;

в Джалал-Абадской области – 633;

в Баткенской области – 141.