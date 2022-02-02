Ученые разрабатывают "революционный тест" для выявления рака у женщин

Ученые разрабатывают тест для прогноза развития гинекологических видов рака по одному взятому образцу, сообщает Daily Mail.

Исследование финансирует организация Eve Appeal совместно с Европейским исследовательским советом. Сообщается, что для такого теста понадобится образец, собранный во время скрининга шейки матки.

Во время исследований ученые использовали образцы клеток шейки матки 242 женщин с раком яичников и 869 - без него. Проанализировав изменения в этих образцах, они определили уникальную ДНК-составляющую, которую можно использовать для выявления или прогнозирования рака яичников.

"В наших исследованиях используется совершенно новый подход - мы оцениваем индивидуальный риск развития более чем одного вида рака путем оценки нескольких различных эпигенетических следов в одном образце скрининга шейки матки", - сказал руководитель исследования профессор Мартин Видшвендтер из Университета Инсбрука и Калифорнийского университета.

В организации Eve Appeal добавили, что женщины смогут получать отдельные оценки риска по каждому из четырех видов рака. Благодаря этому женщинам, у которых выявят высокие риски, смогут предложить более активное наблюдение, регулярную маммографию, операцию по снижению риска или терапию.

Как отмечает издание, на сегодня 75 процентов случаев рака яичников диагностируют на поздних стадиях, а раннее выявление болезни может улучшить результаты лечения. Рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака у женщин и обычно выявляется с помощью маммографии с последующей биопсией.