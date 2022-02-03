Акции Meta обвалились на более чем 20 процентов

Акции американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms, которой принадлежит соцсеть Facebook, упали на 23 процента, сообщает Reuters.

Обвал произошел после публикации финансового отчета, разочаровавшего инвесторов: компания впервые сообщила о снижении числа ежедневных активных пользователей, а ее финпоказатели оказались ниже ожиданий аналитиков.

Так, Meta впервые за 18-летнюю историю столкнулась с квартальным снижением количества ежедневных активных пользователей (DAU) до 1,929 миллиарда за три месяца по сравнению с 1,930 миллиарда в предыдущем квартале.

Компания также поделилась приблизительным прогнозом выручки в 2022 году. Meta ожидает рост выручки за первый квартал на 3-11 процентов, до 27-29 миллиардов долларов в годовом выражении. При этом аналитики ожидали продаж в размере 30 миллиардов долларов.

На этом фоне падение акций Meta сократило рыночную стоимость компании примерно на 200 миллиардов долларов, потянув за собой акции других компании, таких как Pinterest, Snap и Twitter, которые потеряли еще 15 миллиардов долларов.

В Meta, владеющей второй по величине в мире платформой цифровой рекламы после Google, заявили, что на результаты негативно повлияла новая политика конфиденциальности Apple, которая обязывает приложения запрашивать разрешение пользователей, прежде чем отслеживать их поведение для таргетирования рекламы. Среди причин более низкого роста также были названы инфляция, сбои в цепочках поставок и приток пользователей в видеоприложение Reels, которое дает меньший доход, чем основные продукты Meta.