Профессор Закир Камарли рассказал о профилактике раковых заболеваний

"Здоровый образ жизни пропагандируется всеми не зря. Есть призыв Европейского союза к населению этих стран. Первое – не курить. Не курите вблизи тех, кто не курит. Второе - пять видов овощей и фруктов, как минимум, человек должен съедать каждый день, если он хочет избежать рака органов желудочно-кишечного тракта. И, конечно, стараться больше бывать в экологически чистой среде, дышать чистым воздухом. Хотя бы на выходные дни следует выезжать за город. Делать физические упражнения хотя бы в течение 10 минут и, конечно, больше ходить", - ответил на вопрос vb.kg, можно ли предупредить эту тяжелую болезнь и как, известный онколог, заведующий кафедрой онкологии Кыргызско-Российского Славянского университета профессор Закир Камарли.

- Закир Пашаевич, могут ли какие-то продукты в нашем рационе "помочь" раку?

- Влияние внешних факторов на возникновение рака тоже установлено. Поэтому не советую употреблять постоянно жареные продукты, особенно приготовленные несколько раз на использованном масле, жирное мясо и различные копчености. Но вопреки бытующему мнению скажу, что нельзя отказываться от красного мяса, а также куриного. Не забывать о рыбе. Отдельные ее сорта необходимы для функции человеческого организма.

Если не хотите есть овощи или фрукты, выжмите из них сок. Очень полезна листовая зелень для функционирования иммунной системы, она как пограничник, который борется и не пропускает в организм все чужеродное ему. Если иммунная система ослаблена, то это чужеродное задавливает ее.

И, естественно, нельзя пренебрегать медициной. Если почувствовали что-то необычное в своем организме, то надо пойти к врачу. Почему в Японии, Израиле, США лучшие результаты лечения рака? Да потому что их жители вовремя обращаются к докторам. И конечно, далеко не у всех, кто показался врачам, выявляют рак. Но главное в этом случае – люди заботятся о своем здоровье, поэтому болезнь выявляется на более ранних сроках и легче поддается лечению.

- Профессор, как часто надо обследоваться, делать УЗИ, гастроскопию и так далее?

- Нет необходимости проверяться ежегодно. Если, допустим, в семье есть или были больные раком, то, конечно, в этом случае желательно обследоваться. И если все в норме, то можно провести обследование года через два. И не всех органов подряд, а, например, сделать колоноскопию или гастроскопию, или КТ легких.

Рентген молочной железы не требуется делать всем подряд. А только тем, у кого в роду было такое заболевание. А всем остальным можно проводить обследование один раз в два года, поскольку это заболевание сейчас очень распространенное, особенно в нашей стране. 56 процентов больных, впервые выявленных в 2020 году, в том же году и умерло поскольку эти больные сильно запоздали с лечением. Кстати, показатель одногодичной летальности в нашей стране самый высокий даже в СНГ.

Нет одного какого-то лекарства, которым можно излечить любой вид рака. Ученые нашли пару генов, которые мутируют и вызывают рак легких, нашли и лекарство против него. Но через некоторое время выяснилось, что есть еще какие-то гены, которые тоже мутируют. Сейчас ученые работают над созданием лекарства против нескольких мутирующих генов при одном заболевании. Но чтобы найти лекарство от всех видов рака, потребуется не менее ста лет. В мире тратятся огромные средства на такие исследования. И это оправданно.

За два года пандемии умерло более пяти миллионов человек. А от рака только за один 2020 год умерло около десяти миллионов человек. Коронавирус очень ухудшил показатели смертности от онкологических болезней. Я не говорю, что не надо заниматься ковидом, но нельзя ослаблять внимание к онкологическим проблемам. В Кыргызстане от рака только в 2020 году умерло 3400 человек, а от ковида даже за два года гораздо меньше.

СПРАВКА

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Этот день впервые был организован в 2005 году по инициативе Международного противоракового союза.

Цель мероприятий, проводимых во Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, - привлечь внимание общественности к сложившейся онкологической ситуации, напомнить о том, сколь опасны раковые заболевания. Каждый год Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями имеет определенную тему. В соответствии с провозглашенной темой проводятся мероприятия, призванные осветить те или иные аспекты данной глобальной проблемы.

Если онкологическое заболевание диагностировать на самых ранних стадиях, то возможно успешное лечение. Кроме того, около трети новых случаев заболевания можно предотвратить. Поэтому профилактике рака и повышению информированности населения о раковых заболеваниях отводится наивысший приоритет.