В Кыргызстане на 4 февраля зарегистрировано 202 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 4 февраля зарегистрировали 202 новых случая с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 107,
в г. Ош – 2,
в Чуйской области – 46,
в Ошской области – 2,
в Таласской области – 3,
в Нарынской области – 3,
в Иссык-Кульской области – 18,
в Джалал-Абадской области – 14,
в Баткенской области – 7.
За весь период зарегистрировали – 199 164 случая.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 591 человек.
За весь период выздоровели – 189 983 человека.
Скончались – 3 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2896 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 966 человек. На амбулаторном лечении – 3784 человека.