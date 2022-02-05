Погода
$ 84.66 - 84.90
€ 96.55 - 97.90

Правозащитники просят министра ВД взять дело избитого мальчика под контроль

186  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане общественный фонд "Лига защитников прав ребёнка" сделал обращение в связи с избиением 2-летнего мальчика в Сокулукском районе.

"В отношении ребёнка (1 год 8 месяцев) были совершены побои и избиения с особой жестокостью, в последствии чего у него случилось тяжелое сотрясение мозга, повреждено ухо, по всему телу синяки и ссадины, поврежден половой орган", - написала в обращении глава фонда Назгуль Турдубекова.

"Мы обращаемся к министру здравоохранения перевести ребёнка на лечение в город Бишкек. Обращаемся к министру внутренних дел взять дело под личный контроль, чтобы предупредить давление на отца ребёнка во время следствия. Генеральную прокуратуру просим взять под надзор данное дело, чтобы расследование было проведено надлежащим образом", - также написала Турдубекова.

Напомним, 3 февраля в больницу города Шопокова Сокулукского района Чуйской области с тяжелыми травмами, следами избиения, ожогов и других травм попал двухлетний мальчик.

Отец избитого мальчика рассказал, что над мальчиком издевался хозяин на которого работали он с женой. По словам мужчины, работодатель систематически избивал его, жену и ребенка.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413583
Теги:
избиение, Сокулукский район, избил ребенка, Назгуль Турдубекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  