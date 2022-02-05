Правозащитники просят министра ВД взять дело избитого мальчика под контроль

В Кыргызстане общественный фонд "Лига защитников прав ребёнка" сделал обращение в связи с избиением 2-летнего мальчика в Сокулукском районе.

"В отношении ребёнка (1 год 8 месяцев) были совершены побои и избиения с особой жестокостью, в последствии чего у него случилось тяжелое сотрясение мозга, повреждено ухо, по всему телу синяки и ссадины, поврежден половой орган", - написала в обращении глава фонда Назгуль Турдубекова.

"Мы обращаемся к министру здравоохранения перевести ребёнка на лечение в город Бишкек. Обращаемся к министру внутренних дел взять дело под личный контроль, чтобы предупредить давление на отца ребёнка во время следствия. Генеральную прокуратуру просим взять под надзор данное дело, чтобы расследование было проведено надлежащим образом", - также написала Турдубекова.

Напомним, 3 февраля в больницу города Шопокова Сокулукского района Чуйской области с тяжелыми травмами, следами избиения, ожогов и других травм попал двухлетний мальчик.

Отец избитого мальчика рассказал, что над мальчиком издевался хозяин на которого работали он с женой. По словам мужчины, работодатель систематически избивал его, жену и ребенка.