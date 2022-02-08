На 8 февраля в Кыргызстане зарегистрировано 98 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане за сутки выявили 98 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Такие данные дает Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, новые случаи зарегистрированы:

Бишкеке - 38,

Ош - 2,

Ошской области – 0,

Чуйская область - 43,

Таласская область - 1,

Нарынская область - 0,

Иссык-Кульская область - 9,

Джалал-Абадская область – 3,

в Баткенской области – 2.

За сутки проведено – 3 496 ПЦР исследований.

На стационарном лечении всего по республике находятся – 766 пациентов, на амбулаторном лечении находятся – 2995 пациент.

За последние сутки зарегистрировано – 4 летальных случая от COVID-19.