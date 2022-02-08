На 8 февраля в Кыргызстане зарегистрировано 98 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане за сутки выявили 98 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Такие данные дает Министерство здравоохранения.
По данным ведомства, новые случаи зарегистрированы:
Бишкеке - 38,
Ош - 2,
Ошской области – 0,
Чуйская область - 43,
Таласская область - 1,
Нарынская область - 0,
Иссык-Кульская область - 9,
Джалал-Абадская область – 3,
в Баткенской области – 2.
За сутки проведено – 3 496 ПЦР исследований.
На стационарном лечении всего по республике находятся – 766 пациентов, на амбулаторном лечении находятся – 2995 пациент.
За последние сутки зарегистрировано – 4 летальных случая от COVID-19.