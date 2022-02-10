В Кыргызстане на 10 февраля зарегистрировано 107 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 10 февраля зарегистрировали 107 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 44,
в г. Ош – 1,
в Чуйской области – 43,
в Ошской области – 1,
в Нарынской области – 1,
в Иссык-Кульской области – 12,
в Джалал-Абадской области – 2,
в Баткенской области – 3.
За весь период зарегистрировали – 199 821 случай.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 279 человек.
За весь период выздоровели – 191 958 человек.
Скончались – 4 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2917 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 653 человека. На амбулаторном лечении – 2738 человек.