В Кыргызстане на 10 февраля зарегистрировано 107 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 10 февраля зарегистрировали 107 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 44,

в г. Ош – 1,

в Чуйской области – 43,

в Ошской области – 1,

в Нарынской области – 1,

в Иссык-Кульской области – 12,

в Джалал-Абадской области – 2,

в Баткенской области – 3.

За весь период зарегистрировали – 199 821 случай.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 279 человек.

За весь период выздоровели – 191 958 человек.

Скончались – 4 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2917 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 653 человека. На амбулаторном лечении – 2738 человек.