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В Араване задержаны две группировки религиозно-экстремистских организаций

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- Назгуль Абдыразакова
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В результате совместных оперативных мероприятий по противодействию религиозному экстремизму, проводимых сотрудниками УВД Ошской области и ОВД Араванского района, на территории Араванского района задержаны две группы религиозно- экстремистского движения " Йакын-Инкар", деятельность которой, запрещена на территории Кыргызской Республики решением Октябрьского районного суда г.Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным. в целях распространения идеологии религиозно-экстремистского движения Йакын-Инкар, жители Араванского района, примкнувшие к данному движению проводили агитационные мероприятия по распространению идей РЭО в составе организованной группы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками милиции установлены и задержаны жители Араванского района 53 летний Т.М., 20 летний А.Дж., 44 летний Дж.Ш., 38 летний Х.А. Кроме этого, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Араванского района задержаны также члены РЭО Йакын-Инкар 40 летний Г.Ш., 39 летний Н.М., 31 летний Я.Х., и 21 летний Ш.А., прибывшие в Араванский район из Кадамжайского района Баткенской области и Ноокатского района Ошской области с целью проведения тайных агитационно-пропагандистских мероприятий идей религиозно экстремистских организаций "Йакын-Инкар".

"Собранные материалы переданы в следственную службу по факту участия в деятельности, противоречащей конституционному строю Кыргызской Республики пропаганде, деятельности запрещённого религиозно-экстремистского движения Йакын-Инкар по статье 331 УПК Кыргызской Республики. По четырём фактам преступления возбуждены уголовные дела, по двум из которых завершены и направлены для рассмотрения по существу в судебные органы. В настоящее время на территории районов Ошской области проводятся аналогичные мероприятия по предупреждению религиозного экстремизма, терроризм, межэтнических конфликтов. Кроме этого, усилены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление мест нахождения, источников финансирования экстремистских организаций, действующих в тайне религиозно-экстремистских организаций, с целью пресечения их деятельности, - говорится в сообщении управления.


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URL: https://www.vb.kg/413842
Теги:
Араванский район, задержание, религия, экстремизм
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