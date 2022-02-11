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В Бишкексом СИЗО-1 находится гражданка РФ с 4-х месячным ребенком

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- Назгуль Абдыразакова
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В институт омбудсмена КР с заявлением обратилась гражданка Российской Федерации К.А.А., отбывающая срок наказания в СИЗО-1 г. Бишкек. Вместе с ней в камере следственного изолятора находится ее 4-месячный младенец, которого она родила 11.09.2021 года, находясь под стражей, а также другие осужденные женщины. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

По их данным по заявлению К.А.А. следует, что ее осудили и приговорили к 5 годам лишения свободы по ст. 267 ч. 1 УК КР (незаконное хранение, изготовление, приобретение, перевозка и пересылка психотропных средств, наркотических веществ и их аналогов с целю сбыта). Данное судебное решение она оспорила, подав апелляционную жалобу в прокуратуру и в Бишкекский городской суд.

В аппарат акыйкатчы данная заявительница обратилась с просьбой оказать ей содействие в восстановлении и соблюдении законных прав ее ребенка. В частности, она жалуется на то, что в СИЗО абсолютно нет никаких условий для содержания и пребывания ребенка. Также нет надлежащего медицинского обслуживания, горячей воды, нормального питания, у нее исчезло грудное молоко, а детского питания (детских смесей) в СИЗО нет, ребенку не хватает витаминов и свежего воздуха.

Сотрудники профильного отдела института омбудсмена КР после получения данного обращения незамедлительно выехали в СИЗО-1, где встретились и провели беседу с К.А.А., а также ознакомились с условиями содержания ее и ребенка. При личной беседе каких-либо жалоб на условия содержания и на отношение к ней со стороны сотрудников и медперсонала следственного изолятора не поступило. Заявительница обратилась с просьбой оказать помощь детскими вещами и питанием для младенца (детские смеси, соки, пюре и т.п.).

В связи с вышесказанным, а также в целях соблюдения законных прав и создания наилучших условий для содержания новорожденного малыша, аппарат акыйкатчы (омбудсмена) КР обращается в Бишкекский городской суд с просьбой ускорить процесс объективного рассмотрения жалобы осужденной К.А.А.

Кроме того, институт омбудсмена КР обращается к руководству СИН и СИЗО-1, по возможности, улучшить условия содержания и питания К.А.А. и ее ребенка, а также обеспечить необходимым медицинским обслуживанием и помощью на постоянной основе.


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URL: https://www.vb.kg/413923
Теги:
Россия, Кыргызстан, акыйкатчы, СИЗО
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