Погода
$ 84.65 - 84.87
€ 96.07 - 97.45

Хакер взломал банковский счет Неймара и похитил более 40 тысяч долларов

126  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С банковского счета нападающего сборной Бразилии по футболу и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймара украли около 40 тысяч долларов, передает Reuters.

Бразильская полиция арестовала мужчину, который, по их мнению, взломал банковский счет Неймара и неоднократно похищал деньги на сумму более 40 тысяч долларов.

По данным полиции, молодой человек, личность которого не раскрывается, является частью преступной группы, занимавшейся мошенничеством посредством незаконных операций с банковскими счетами.

Хакер работал в качестве помощника администратора в одной из аутсорсинг-компаний, которая была нанята банком, где у игрока "ПСЖ" и его отца были счета. Всего в этом преступлении участвовали более десяти человек, полиция арестовала 20-летнего мужчину, которого считает инициатором преступления.

Отмечается, что банк, на который зарегистрирован счет Неймара, возместил бразильскому футболисту похищенную сумму.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413931
Теги:
футбол, информационные технологии, деньги, мировые новости
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  