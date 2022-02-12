Хакер взломал банковский счет Неймара и похитил более 40 тысяч долларов

С банковского счета нападающего сборной Бразилии по футболу и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймара украли около 40 тысяч долларов, передает Reuters.

Бразильская полиция арестовала мужчину, который, по их мнению, взломал банковский счет Неймара и неоднократно похищал деньги на сумму более 40 тысяч долларов.

По данным полиции, молодой человек, личность которого не раскрывается, является частью преступной группы, занимавшейся мошенничеством посредством незаконных операций с банковскими счетами.

Хакер работал в качестве помощника администратора в одной из аутсорсинг-компаний, которая была нанята банком, где у игрока "ПСЖ" и его отца были счета. Всего в этом преступлении участвовали более десяти человек, полиция арестовала 20-летнего мужчину, которого считает инициатором преступления.

Отмечается, что банк, на который зарегистрирован счет Неймара, возместил бразильскому футболисту похищенную сумму.