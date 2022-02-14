В Мексике убит пятый с начала года журналист

В городе Салина-Крус, штат Оахака, простились с Хебером Лопесом, пятым за 1,5 месяца убитым журналистом в Мексике.

39-летний директор новостного веб-портала был застрелен в своей студии. Двое подозреваемых были задержаны по горячим следам.

Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор вновь заявил, что его правительство не будет бездействовать.

"Может быть, эти достойные сожаления преступления и совершаются, но безнаказанности больше не будет, нулевая безнаказанность, все будет не так, как прежде".

Помимо объявления об аресте двух подозреваемых за их вероятную причастность к убийству журналиста, заместитель министра общественной безопасности Мексики Рикардо Мехиа несколькими днями ранее сообщил об аресте трех человек в связи с убийством еще одной журналистки в этом году, Лурдес Мальдонадо.

Лопес не воспользовался программой защиты журналистов, нахождение в которой в конечном итоге не спасло и Мальдонадо.

Источник: Euronews