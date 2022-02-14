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В Мексике убит пятый с начала года журналист

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- Назгуль Абдыразакова
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В городе Салина-Крус, штат Оахака, простились с Хебером Лопесом, пятым за 1,5 месяца убитым журналистом в Мексике.

39-летний директор новостного веб-портала был застрелен в своей студии. Двое подозреваемых были задержаны по горячим следам.

Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор вновь заявил, что его правительство не будет бездействовать.

"Может быть, эти достойные сожаления преступления и совершаются, но безнаказанности больше не будет, нулевая безнаказанность, все будет не так, как прежде".

Помимо объявления об аресте двух подозреваемых за их вероятную причастность к убийству журналиста, заместитель министра общественной безопасности Мексики Рикардо Мехиа несколькими днями ранее сообщил об аресте трех человек в связи с убийством еще одной журналистки в этом году, Лурдес Мальдонадо.

Лопес не воспользовался программой защиты журналистов, нахождение в которой в конечном итоге не спасло и Мальдонадо.

Источник: Euronews


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URL: https://www.vb.kg/414007
Теги:
убийство, Мексика, журналисты
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