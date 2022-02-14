В Караколе за кражу кабеля "Кыргызтелеком" задержан местный житель

9 февраля в ОВД города Каракол поступило письмо от Иссык-Кульского областного филиала ОАО "Кыргызтелеком" о том, что участились факты хищения и вредительства на кабельных линиях областного центра.

По их информации, 3 февраля неизвестными лицами на пересечении улиц Аманбаева и Советская был срезан кабель ТПП 20х2 общей протяженностью 7,5 метра. Материальный ущерб составил свыше 5000 сомов. Данный факт был зарегистрирован в ЕРП ОВД г. Каракол и было возбуждено уголовное дело по статье 205 ("Кража") Уголовного кодекса.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства оперативниками ОУР ОВД Каракола был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи кабеля. Им оказался 16-летний местный житель Л.Н., у которого в качестве вещественного доказательства были изъяты металлический секатор, медь в сгоревшем виде и кабеля.

При допросе подозреваемый признал свою вину в 14 фактах кражи кабеля. По его словам, из краденных кабелей он вынимал медные провода, которые после сдавал в пункты приема цветных металлов.

По подсчетам Иссык-Кульского областного филиала ОАО "Кыргызтелеком", общий материальный ущерб по 14 фактам кражи кабеля составил более 100 тысяч сомов. Ведется следствие.