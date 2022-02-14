Визит из Пекина на Ошский рынок

В минувший вторник президент Садыр Жапаров побывал в двух крупных торгово-рыночных комплексах Бишкека – "Дордой" и Ошский базар. Целью этой его поездки стал диалог с торговцами о контрольно-кассовых машинах (ККМ), которые они обязаны, но не желают использовать.

Понятно, что повод для встреч с работниками рынков не совсем соответствует статусу президента. Разговаривать с людьми о необходимости внедрения контрольно-кассовых машин должен министр экономики, председатель Государственной налоговой службы, премьер-министр, в конце концов. Это их прямая обязанность. Однако говорить с народом приходится президенту.

Готовность напрямую общаться с простыми кыргызстанцами Садыр Жапаров демонстрирует не в первый раз. В ноябре прошлого года он, например, провел ряд встреч с жителями новостроек, опоясывающих Бишкек.

Тогда же Жапаров просто взял и вышел к митингующим возле здания администрации президента жителям жилмассива "Жер-Ынтымак". Они просили главу государства решить вопрос с оформлением документов на свои участки, пожаловавшись, что 15 лет не могут получить "красные книги". Жапаров в ответ сказал, что по всей стране поэтапно решаются вопросы, связанные с узаконением жилья и участков граждан. Но подчеркнул, что митинги не помогут "захватчикам" решить проблему.

Надо отметить, что визит Садыра Жапарова на Ошский рынок и "Дордой" с точки зрения обеспечения его безопасности был достаточно рискованным предприятиям. Оба торгово-рыночных комплекса являются местами массового скопления людей – там постоянно находятся тысячи, если не десятки тысяч, человек. В таких условиях полностью оградить первое лицо страны от возможного нападения крайне сложно. И тем не менее Жапаров пошел на встречу без особой подготовки, чем доказал: народ его принимает.

В целом, это можно расценивать как сигнал, который глава государства дает всем своим противникам и оппонентам. Он не боится народа и готов лично выходить к простым людям, чтобы снять напряженность и решить насущные проблемы. К слову, если бы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев практиковал бы такие встречи с народом, в том числе с митингующими, то, возможно, разгрома Алматы просто не было бы.

Визиту Садыра Жапарова на рынки столицы предшествовала поездка в Китай. Получилось почти как с корабля на бал: глава государства толком не успел отойти от перелета, когда возникла необходимость встретиться с торговцами.

Поездка президента в КНР на открытие зимних Олимпийских игр привлекла внимание журналистов YouTube-канала Temirov Live (МВД недавно провел операцию по задержанию основателя этого канала Болота Темирова, его подозревают в наркопреступлении. – Авт.). В очередном видеоролике они сообщили, что для поездки Садыра Жапарова в Китай был арендован частный Embraer Lineage 1000 бизнес-класса.

Главная претензия, озвученная в материале, стоимость аренды самолета, составившая около 50 тысяч долларов. Однако в своем так называемом расследовании журналисты не сумели доказать, что поездка в Пекин была неоправданной.

Напомним, на этом же лайнере глава КР летал осенью 2021 года в Глазго (Шотландия) для участия в Климатическом саммите ООН. И в ходе той поездки одной из договоренностей было то, что со стороны Зеленого климатического фонда ООН ежегодно Кыргызстану будет выделяться по 1 миллиону долларов на вопросы экологии. Кроме того, по инициативе Жапарова ООН объявила 2022-й год Международным годом устойчивого горного развития. В рамках данной инициативы стране будут также выделяться средства на соответствующие проекты.

Визит Садыра Жапаров в Китай также принес свои плоды, и весьма внушительные. В ходе этой поездки президент встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, когда был решен целый ряд стратегически важных для Кыргызстана вопросов.

В частности, китайский лидер заявил, что КНР приняла решение предоставить Кыргызстану дополнительно 5 млн доз вакцин против коронавируса и безвозмездную помощь в сфере безопасности на сумму 50 млн юаней (около 8 миллионов долларов), выразив готовность расширять сотрудничество в различных областях.

Прозвучало предложение о создании Кыргызско-Китайского инвестиционного фонда с общим капиталом в 1 миллиард долларов, который мог бы финансировать двусторонние проекты в сфере малого и среднего бизнеса.

Также была поднята тема поэтапного возобновления авиасообщения между странами и увеличения грузопотока с учетом принятия антиковидных мер. Речь, помимо прочего, идет о расширении пропускной способности контрольно-пропускных пунктов "Торугарт" и "Иркештам".

Кроме того, президент Кыргызстана и председатель КНР говорили о строительстве железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" - транснациональном проекте, который может стать локомотивом для отечественной экономики на годы.

Понятно, что ради таких результатов лететь в Пекин было просто необходимо. Но нельзя было использовать для поездки борт №1, поскольку истек срок безопасной эксплуатации самолета. Как невозможно было бы и устроить вояж в стиле Сооронбая Жээнбекова на рейсовом самолете – ведь действуют жесткие антиковидные ограничения.