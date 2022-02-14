Погода
$ 84.61 - 84.89
€ 95.60 - 97.00

Визит из Пекина на Ошский рынок

519  0
- Анвар Ажиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В минувший вторник президент Садыр Жапаров побывал в двух крупных торгово-рыночных комплексах Бишкека – "Дордой" и Ошский базар. Целью этой его поездки стал диалог с торговцами о контрольно-кассовых машинах (ККМ), которые они обязаны, но не желают использовать.

Понятно, что повод для встреч с работниками рынков не совсем соответствует статусу президента. Разговаривать с людьми о необходимости внедрения контрольно-кассовых машин должен министр экономики, председатель Государственной налоговой службы, премьер-министр, в конце концов. Это их прямая обязанность. Однако говорить с народом приходится президенту.

Готовность напрямую общаться с простыми кыргызстанцами Садыр Жапаров демонстрирует не в первый раз. В ноябре прошлого года он, например, провел ряд встреч с жителями новостроек, опоясывающих Бишкек.

Тогда же Жапаров просто взял и вышел к митингующим возле здания администрации президента жителям жилмассива "Жер-Ынтымак". Они просили главу государства решить вопрос с оформлением документов на свои участки, пожаловавшись, что 15 лет не могут получить "красные книги". Жапаров в ответ сказал, что по всей стране поэтапно решаются вопросы, связанные с узаконением жилья и участков граждан. Но подчеркнул, что митинги не помогут "захватчикам" решить проблему.

Надо отметить, что визит Садыра Жапарова на Ошский рынок и "Дордой" с точки зрения обеспечения его безопасности был достаточно рискованным предприятиям. Оба торгово-рыночных комплекса являются местами массового скопления людей – там постоянно находятся тысячи, если не десятки тысяч, человек. В таких условиях полностью оградить первое лицо страны от возможного нападения крайне сложно. И тем не менее Жапаров пошел на встречу без особой подготовки, чем доказал: народ его принимает.

В целом, это можно расценивать как сигнал, который глава государства дает всем своим противникам и оппонентам. Он не боится народа и готов лично выходить к простым людям, чтобы снять напряженность и решить насущные проблемы. К слову, если бы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев практиковал бы такие встречи с народом, в том числе с митингующими, то, возможно, разгрома Алматы просто не было бы.

Визиту Садыра Жапарова на рынки столицы предшествовала поездка в Китай. Получилось почти как с корабля на бал: глава государства толком не успел отойти от перелета, когда возникла необходимость встретиться с торговцами.

Поездка президента в КНР на открытие зимних Олимпийских игр привлекла внимание журналистов YouTube-канала Temirov Live (МВД недавно провел операцию по задержанию основателя этого канала Болота Темирова, его подозревают в наркопреступлении. – Авт.). В очередном видеоролике они сообщили, что для поездки Садыра Жапарова в Китай был арендован частный Embraer Lineage 1000 бизнес-класса.

Главная претензия, озвученная в материале, стоимость аренды самолета, составившая около 50 тысяч долларов. Однако в своем так называемом расследовании журналисты не сумели доказать, что поездка в Пекин была неоправданной.

Напомним, на этом же лайнере глава КР летал осенью 2021 года в Глазго (Шотландия) для участия в Климатическом саммите ООН. И в ходе той поездки одной из договоренностей было то, что со стороны Зеленого климатического фонда ООН ежегодно Кыргызстану будет выделяться по 1 миллиону долларов на вопросы экологии. Кроме того, по инициативе Жапарова ООН объявила 2022-й год Международным годом устойчивого горного развития. В рамках данной инициативы стране будут также выделяться средства на соответствующие проекты.

Визит Садыра Жапаров в Китай также принес свои плоды, и весьма внушительные. В ходе этой поездки президент встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, когда был решен целый ряд стратегически важных для Кыргызстана вопросов.

В частности, китайский лидер заявил, что КНР приняла решение предоставить Кыргызстану дополнительно 5 млн доз вакцин против коронавируса и безвозмездную помощь в сфере безопасности на сумму 50 млн юаней (около 8 миллионов долларов), выразив готовность расширять сотрудничество в различных областях.

Прозвучало предложение о создании Кыргызско-Китайского инвестиционного фонда с общим капиталом в 1 миллиард долларов, который мог бы финансировать двусторонние проекты в сфере малого и среднего бизнеса.

Также была поднята тема поэтапного возобновления авиасообщения между странами и увеличения грузопотока с учетом принятия антиковидных мер. Речь, помимо прочего, идет о расширении пропускной способности контрольно-пропускных пунктов "Торугарт" и "Иркештам".

Кроме того, президент Кыргызстана и председатель КНР говорили о строительстве железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" - транснациональном проекте, который может стать локомотивом для отечественной экономики на годы.

Понятно, что ради таких результатов лететь в Пекин было просто необходимо. Но нельзя было использовать для поездки борт №1, поскольку истек срок безопасной эксплуатации самолета. Как невозможно было бы и устроить вояж в стиле Сооронбая Жээнбекова на рейсовом самолете – ведь действуют жесткие антиковидные ограничения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414024
Теги:
Китай, Ошский рынок, Си Цзиньпин, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  