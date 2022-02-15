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Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Красавица и умница Дана

Представляем вашему вниманию шикарную молодую собачку. Эту красавицу зовут Дана. Животному сейчас примерно 9-10 месяцев. Собачка здорова, привита от инфекционных заболеваний, стерилизована. По характеру очень спокойная и послушная. Лает исключительно на чужих. Без повода голос не подает. Будущему хозяину Дану привезут представители фонда. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Джемма ждет звонка

А эту лапочку зовут Джемма. И ей тоже нужен дом. Джемму долго выхаживали. Сейчас она здорова, привита и уже стерилизована. Несмотря на то что одна лапка у собаки была повреждена, это совершенно не мешает ей быть чрезвычайно активной и подвижной. Да она даст фору любой здоровой собаке!

Люди, которые выходили Джемму и до сих пор о ней заботились, к сожалению, в силу обстоятельств не могут оставить ее себе. Поэтому ищут для своей подопечной новых хозяев, которые будут любить и лелеять ее. По характеру Джемма добрая, нежная, большая умничка. Животное любит гулять и бегать на воздухе. В квартире ей, конечно же, тесновато. Да она и настоящая охранница, предупреждает хозяев еще в момент, как кто-то зашел в подъезд.

Будет здорово, если собачку возьмут к себе люди, живущие в частном доме или те, кто сможет вывозить ее на природу. Джемма очень любит детей, может стать хорошим компаньоном пожилому человеку. Мы просим звонить исключительно ответственных людей. Отдадут Джемму с условием, что новые хозяева не станут держать ее на цепи. В настоящий момент собачка живет в Канте. Возможна доставка ее в Бишкек. Спасшие собачку люди хотели бы также ненавязчиво отслеживать ее дальнейшую жизнь. Если вы тот самый человек, который сможет сделать Джемму счастливой, звоните по телефону: 0(555) 923-475.

Кому щеночков?

Фонд помощи животным и vb.kg ищут хозяев для щенков, которых вы видите на фото ниже. Это девочки и мальчик черно-белого окраса. Щеночкам сейчас четыре месяца. Все активные и самостоятельные. Уже научились охранять территорию. В семь месяцев девочек нужно будет стерилизовать, чтобы они не гуляли и не рожали щенков. Эту операцию фонд берет на себя. На новое место жительства щенков привезут. Набирайте: 0(709)784-537.

Толстушка по имени Люська

Пристраивается кошка - толстушка по имени Люська. Наша Люська дама с характером. Сама выберет себе хозяина. Животное здоровое, привитое, стерилизованное. К лотку кошку приучили. Ест Люська только сухой корм для стерилизованных кошек. Новому хозяину кошечку привезут. Хотите им стать? Тогда обращайтесь по этому номеру: 0(709)784-537.

Пристраивается охранница

"Добрые руки" и vb.kg ищут человека, который подарит новую жизнь красивой молодой собаке. Это доброе, послушное создание, отличная охранница. Животное здоровое, привитое и стерилизованное. В новый дом собачку привезут представители фонда. Больше информации вам дадут по телефону: 0(501)310-378.

Удочерите Кнопи!

В Фонде помощи животным верят, что найдется человек, который удочерит Кнопи. Эта собачка станет другом и компаньоном, настоящим членом семьи, если ее окружат любовью и заботой. Кнопи скоро исполнится годик. Эта собака прошла через боль и трудности, научилась заново ходить. Ей так хочется жить и резвиться на травке во дворе своего дома, играть с любимыми хозяевами, которым она будет верна всем своим огромным собачьим сердцем. Собака здорова и уже стерилизована. Несерьезных людей мы просим не беспокоиться и не звонить, а вот людей, любящих животных, мы ждем с нетерпением. Наш номер: 0(555)903-907.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".


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URL: https://www.vb.kg/414062
Теги:
акции, благотворительность, кошки, собаки, животные
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