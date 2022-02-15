Опровержение на публикацию "Шайлообек Атазов расчищает дорогу Алкановой"

Опубликованная ранее на сайте vb.kg информация, что кандидат в депутаты по Свердловскому избирательному округу Шайлообек Атазов работает на своего соперника по избирательной гонке Элнуру Алканову не соответствует действительности.

Также являются недостоверными сообщения, что вопрос финансирования штаба Атазова решается только через Алканову и что, мол, между кандидатами существует договоренность - Атазов идет как запасной игрок и расчищает дорогу Алкановой.

Так как источник из избирательного штаба последней не подтвердил информацию документально, а значит, имеют место быть только домыслы, то в связи с этим редакция vb.kg просит прощения у кандидата в депутаты Шайлообека Атазова за публикацию непроверенной и недостоверной информации и заранее благодарит за понимание.