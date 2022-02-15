Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 95.60 - 97.00

Как решить проблемы энергетики и с соседями, рассказал глава кабмина

306  0
- Умар Тамашев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на пресс-конференции, 15 февраля, высказал мнение, что проблемы на границе Кыргызстана и Казахстана могут прекратиться, когда Кыргызстан построит "Камбар-Ату-1".

"Когда водно-регулируемые интересы будут и с нашей, и с их стороны соблюдаться, мы будем идти вперед. Будем жить с соседями мирно", - добавил он.

Вместе с тем председатель кабмина заявил, что выступает за строительство атомной электростанции в Кыргызстане.

"Соседний Китай намерен построить 100 АЭС, Беларусь построит, Россия строит, Казахстан, как сказал президент Токаев, намерен строить, в Узбекистане начато строительство. Это не вопрос одного дня. Цикл строительства от начала до конца занимает от 50 до 100 лет. Даже если мы не построим АЭС с реакторами большой мощности, надо строить хотя бы с малой мощностью. Минэнерго и "Росатом" поставили подписи под соглашениями о намерении. Ученые инженеры должны готовиться, не сегодня, так завтра АЭС будут строиться во всем мире. Нам надо быть к этому готовыми", - отметил Жапаров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414115
Теги:
Акылбек Жапаров, Камбар-Ата, энергетика, Кыргызстан, аэс, кабмин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  