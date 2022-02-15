Как решить проблемы энергетики и с соседями, рассказал глава кабмина

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на пресс-конференции, 15 февраля, высказал мнение, что проблемы на границе Кыргызстана и Казахстана могут прекратиться, когда Кыргызстан построит "Камбар-Ату-1".

"Когда водно-регулируемые интересы будут и с нашей, и с их стороны соблюдаться, мы будем идти вперед. Будем жить с соседями мирно", - добавил он.

Вместе с тем председатель кабмина заявил, что выступает за строительство атомной электростанции в Кыргызстане.

"Соседний Китай намерен построить 100 АЭС, Беларусь построит, Россия строит, Казахстан, как сказал президент Токаев, намерен строить, в Узбекистане начато строительство. Это не вопрос одного дня. Цикл строительства от начала до конца занимает от 50 до 100 лет. Даже если мы не построим АЭС с реакторами большой мощности, надо строить хотя бы с малой мощностью. Минэнерго и "Росатом" поставили подписи под соглашениями о намерении. Ученые инженеры должны готовиться, не сегодня, так завтра АЭС будут строиться во всем мире. Нам надо быть к этому готовыми", - отметил Жапаров.