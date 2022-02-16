Прошли встречи топографических рабочих групп Кыргызстана и Таджикистана

В соответствии с достигнутой договоренностью, в период с 10 по 15 февраля 2022 года в городе Баткене Баткенской области Кыргызской Республики состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Стороны обменялись мнениями о прохождении линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках и согласились продолжить обсуждение на следующей встрече, которая состоится на территории Республики Таджикистан.

Встреча прошла в духе дружбы и взаимопонимания.