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Прошли встречи топографических рабочих групп Кыргызстана и Таджикистана

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- Алина Мамаева
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В соответствии с достигнутой договоренностью, в период с 10 по 15 февраля 2022 года в городе Баткене Баткенской области Кыргызской Республики состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Стороны обменялись мнениями о прохождении линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках и согласились продолжить обсуждение на следующей встрече, которая состоится на территории Республики Таджикистан.

Встреча прошла в духе дружбы и взаимопонимания.


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URL: https://www.vb.kg/414136
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, делимитация
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