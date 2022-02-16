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Глава Жаны-Алайского айыл окмоту готов работать на улице во благо детей

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- Назгуль Абдыразакова
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По инициативе главы Жаны-Алайского айыл окмоту Нурсултана Тажибаева детский сад, расположенный в частном доме, перенесен в здание айыл окмоту. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях депутат местного кенеша одноименного айыл окмоту Медетбек Макенов .

"В нашем селе Жаны-Алай, детский сад уже много лет арендует частный дом из-за отсутствия собственного здания. Здесь воспитывается около 60 детей. В связи с увеличением количества детей в нашем селе было принято решение о переносе детского сада в здание Жаны-Алайского айыл окмоту в связи с небольшими размерами этого здания (чей-то частный дом). Это была инициатива нашего главы Жаны-Алайского айыл окмоту Нурсултана Эшеналиевича, который сказал, что если ему придется, то он будет работать на улице. При поддержке главы Алайской райгосадминистрации в ближайшие дни детский сад будет сдан в эксплуатацию. Детский сад будет функционировать здесь до тех пор, пока в селе не будет построен новый детский сад. Проект и смета нового детского сада на 90 мест подготовлены и направлены в кабинет министров. Кроме того, мы стараемся найти других финансовых доноров", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/414152
Теги:
Алайский район, детский сад, Кыргызстан
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