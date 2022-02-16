Джонни Депп получил золотую медаль за заслуги из рук президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич вручил медаль Джонни Деппу за заслуги перед страной на церемонии, посвященной Дню сербской государственности. Об этом сообщает Balkan Insight.

Звезду Голливуда наградили вместе с видными сербскими политиками из Боснии и Черногории. Джонни Депп удостоился государственной награды за "выдающиеся заслуги в общественной и культурной деятельности, особенно в области киноискусства и продвижения Сербии в мире".

Джонни Депп участвовал в нескольких проектах, связанных с Сербией. В Белграде, например, снимались сцены художественного фильма "Великий", рассказывающего о знаменитом фотографе Юджине Смите. Депп также озвучивал главного героя сербского мультсериала "Тупики".

На церемонии, состоявшейся в Белграде, актер отметил, что горд получить награду из рук сербского лидера.