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Джонни Депп получил золотую медаль за заслуги из рук президента Сербии

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- Анастасия Карелина
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Президент Сербии Александр Вучич вручил медаль Джонни Деппу за заслуги перед страной на церемонии, посвященной Дню сербской государственности. Об этом сообщает Balkan Insight.

Звезду Голливуда наградили вместе с видными сербскими политиками из Боснии и Черногории. Джонни Депп удостоился государственной награды за "выдающиеся заслуги в общественной и культурной деятельности, особенно в области киноискусства и продвижения Сербии в мире".

Джонни Депп участвовал в нескольких проектах, связанных с Сербией. В Белграде, например, снимались сцены художественного фильма "Великий", рассказывающего о знаменитом фотографе Юджине Смите. Депп также озвучивал главного героя сербского мультсериала "Тупики".

На церемонии, состоявшейся в Белграде, актер отметил, что горд получить награду из рук сербского лидера.


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URL: https://www.vb.kg/414175
Теги:
кино, награда, Сербия, медаль, в мире
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