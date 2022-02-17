Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 95.60 - 97.00

В КР разработана Национальная программа "Туберкулез-6" на пять лет

160  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В обсуждении окончательного проекта программы, разработка которого велась под эгидой Национального центра фтизиатрии, участвовал заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов.

"Вопросы и проблемы туберкулеза выходят далеко за рамки системы здравоохранения. Борьба с этим тяжелым заболеванием, его профилактика - это общегосударственная проблема, а значит, требует активного участия, взаимодействия и принятия решений и другими министерствами и ведомствами, местными органами власти", - подчеркнул Эдиль Байсалов.

Как сказала VB.KG руководитель странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Кыргызстане Назира Артыкова, программа предусматривает межсекторальный подход в борьбе и профилактике этого заболевания, поскольку проблема туберкулеза не только медицинская. "В этой программе виден большой и кропотливый труд целой группы специалистов, в ней учтены рекомендации, сделанные при проведении международной оценки предыдущей программы "Туберкулез-5", - добавила Назира Артыкова.

"Значимость этой встречи была в том, чтобы еще раз обсудить программу "Туберкулез-6", которую мы принимаем на предстоящие пять лет, - сказала VB.KG главный специалист управления организации медицинской помощи и общественного здравоохранения Минздрава Нургуль Ибраева. - Программу уже можно рассматривать как финальный документ, который определяет цель, задачи, приоритеты государственной политики Кыргызстана, направленные на стабилизацию ситуации по туберкулезу и улучшение эпидемиологической картины в стране, особенно в условиях пандемии COVID-19".

Разработкой программы "Туберкулез-6" занималась в течение года большая рабочая группа специалистов из 80 человек. В процессе работы привлекались представители государственных органов управления, организаций здравоохранения, неправительственных организаций, экспертного сообщества, был организован активный диалог с международными партнерами по развитию - ВОЗ, USAID, GIZ, ПРООН, Глобальным фондом по борьбе с туберкулезом, малярией и СПИДом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414182
Теги:
ВОЗ, здравоохранение, туберкулез, Помощь, Кабинет министров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  