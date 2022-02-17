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Посол Харази: Лидеры КР и Ирана откроют новую страницу в отношениях стран

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- Нина Ничипорова
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"Считаю, что 30-я годовщина установления дипотношений станет поворотным моментом во взаимоотношениях между двумя странами, контакты между различными политическими, экономическими, торговыми, культурными и социальными секторами максимально окрепнут", - сказал vb.kg чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран Саид Харази на наше поздравление с 43-й годовщиной победы Исламской революции в Иране.

В посольстве Ирана в Кыргызской Республике прошел торжественный прием по случаю 43-й годовщины победы Исламской революции в Иране и 30-летия установления дипломатических отношений между Ираном и Кыргызстаном.

В зале приемов посольства, можно сказать, даже было немного тесновато от количества приглашенных на торжество гостей – депутатов, ученых, религиозных деятелей, бизнесменов, представителей дипломатических кругов и других. Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран и сотрудники посольства услышали много искренних поздравлений по случаю победы Исламской революции, в том числе и от "Вечернего Бишкека".

В Кыргызстане помнят, что пришлось пережить иранскому народу на пути к достижению целей и идеалов Исламской революции. "Врагами из-за рубежа было предпринято много попыток внутри страны разгромить ее, но благодаря стойкости и сопротивлению мусульманского народа все заговоры были сорваны. Сегодня с гордостью можно сказать, что Исламская революция величественно и мощно продолжает свой путь под руководством верховного лидера аятоллы Хаменеи", - сказал посол Саид Харази.

По словам посла, одно из важнейших достижений революции – это чувство гордости и достоинства, обретенные народом, и следование курсу установления правления, основанного на религиозном народовластии. "Народ Ирана предпринял большие шаги к развитию и процветанию страны в различных областях, а также по сдерживанию врагов от любых действий, направленных против интересов и национальной безопасности государства. Одним из важнейших направлений прогресса страны являются достижения в области науки и техники. В различных отраслях работает более 6700 наукоемких компаний", - с гордостью сказал господин Саид Харази.

Говоря о сотрудничестве Кыргызстана и Ирана, Саид Харази отметил, что с самого начала установления дипломатических отношений Иран пытался расширить связи между нашими странами в различных сферах. "Правительство Исламской Республики Иран и нынешнее руководство Кыргызстана показали, что настроены открыть новую страницу во взаимоотношениях двух стран. За последние тридцать лет между двумя странами было подписано более ста документов о сотрудничестве в различных областях. В содержании всех этих документов ясно прослеживается решимость и серьезная воля высших должностных лиц Кыргызстана и Ирана к расширению отношений", - отметил посол.

Соглашение о преференциальных тарифах, заключенное между Ираном и пятью государствами-членами Евразийского экономического союза, привело к заметному скачку в торговле Ирана со странами союза за последние два года. В результате чего объем торговли между Ираном и пятью членами ЕАЭС достиг более 3,5 миллиарда долларов.

Посол выразил надежду, что с председательством Кыргызстана в организации начнется и стремительное развитие двусторонних и многосторонних отношений с Ираном.

"Есть надежда, что с доработкой соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом мы ощутим рост взаимоотношений в ближайшем будущем. Председательство Кыргызстана в ЕАЭС в этом году является уникальной возможностью для расширения ирано-кыргызских отношений. Начало процесса постоянного членства Ирана в Шанхайской организации сотрудничества, достигнутого при поддержке всех государств-членов, в том числе Кыргызстана, сулит дальнейшие позитивные изменения в отношениях между двумя странами", - заявил глава посольства Ирана. В Кыргызстане.

В честь 43-й годовщины победы Исламской революции в Иране кондитеры изготовили огромный торт с праздничной надписью, который разрезали посол Саид Харази и заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Айбек Артыкбаев. Торт, как все гости заявили, был просто замечательным на вкус. Вообще торжество прошло в дружеской обстановке. И дай Бог, чтобы и отношения наших стран развивались в том же ключе.

Кстати, в центре персидской литературы им. Фирдоуси Национальной библиотеки открыта выставка по случаю 43-й годовщины победы Исламской революции в Иране под названием "Путь к свободе".

История Ирана уходит корнями в прошлое на десятки тысяч лет. В 1979 году в Иране произошла Исламская революция под предводительством Имама Хомейни, в ходе которой была свергнута монархия и провозглашена Исламская Республика. 1 апреля 1979 года после проведения всенародного референдума Иран был официально провозглашен Исламской Республикой.

На выставке представлены книги и журналы об Иране.


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URL: https://www.vb.kg/414194
Теги:
День независимости, Иран, революция, юбилей, дипломатия, посол
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