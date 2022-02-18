В Кыргызстане на 18 февраля зарегистрирован 41 новый случай COVID-19

В Кыргызстане на 18 февраля зарегистрировали 41 новый случай с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 20,
в Чуйской области – 14,
в Таласской области – 1,
в Иссык-Кульской области – 5,
в Джалал-Абадской области – 1.
За весь период зарегистрировали – 200 255 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровел и был выписан с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 191 человек.
За весь период выздоровели – 193 792 человека.
Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2939 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 333 человека. На амбулаторном лечении – 1622 человека.