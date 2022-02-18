Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов совершит официальный визит в Россию

21-22 февраля парламентская делегация во главе с торага Жогорку Кенеша Талантом Мамытовым посетит с официальным визитом Российскую Федерацию. Это первый официальный визит делегации ЖК Кыргызстана VII cозыва.

В рамках двухдневного визита торага встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, который и пригласил Таланта Мамытова. Обсуждаться будут вопросы межпарламентского взаимодействия, совместной деятельности в рамках ЕАЭС, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Особое внимание стороны уделят вопросам миграции. Планируется обсудить вопросы учета трудовых мигрантов из Кыргызстана, применения к ним административных мер и трудовых договоров, заключаемых работодателями.

Кроме того, торага обсудит с российским коллегой наиболее актуальные вопросы кыргызских перевозчиков.

Парламентская делегация Кыргызстана встретится и с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Планируется посещение выставки "Кыргызстан" в Государственной Думе и Центрального музея Великой Отечественной войны.

В состав официальной делегации вошли:

Мамытов Талант Турдумаматович - торага Жогорку Кенеша, глава делегации;

Ормонов Улугбек Зулпукарович - депутат ЖК, лидер депутатской фракции "Ишеним";

Мадумаров Адахан Кимсанбаевич - депутат ЖК, лидер парламентской фракции "Бутун Кыргызстан";

Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович - депутат ЖК, лидер парламентской фракции "Ыйман Нуру";

Мажитова Шарапаткан - депутат ЖК;

Айдарбеков Чынгыз Азаматович - депутат ЖК;

Самыйкожо Мирлан - депутат ЖК;

Сулайманов Эльдар Нурланович - депутат ЖК.