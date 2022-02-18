Погода
$ 84.73 - 84.90
€ 95.60 - 97.00

Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов совершит официальный визит в Россию

113  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

21-22 февраля парламентская делегация во главе с торага Жогорку Кенеша Талантом Мамытовым посетит с официальным визитом Российскую Федерацию. Это первый официальный визит делегации ЖК Кыргызстана VII cозыва.

В рамках двухдневного визита торага встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, который и пригласил Таланта Мамытова. Обсуждаться будут вопросы межпарламентского взаимодействия, совместной деятельности в рамках ЕАЭС, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Особое внимание стороны уделят вопросам миграции. Планируется обсудить вопросы учета трудовых мигрантов из Кыргызстана, применения к ним административных мер и трудовых договоров, заключаемых работодателями.

Кроме того, торага обсудит с российским коллегой наиболее актуальные вопросы кыргызских перевозчиков.

Парламентская делегация Кыргызстана встретится и с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Планируется посещение выставки "Кыргызстан" в Государственной Думе и Центрального музея Великой Отечественной войны.

В состав официальной делегации вошли:

Мамытов Талант Турдумаматович - торага Жогорку Кенеша, глава делегации;

Ормонов Улугбек Зулпукарович - депутат ЖК, лидер депутатской фракции "Ишеним";

Мадумаров Адахан Кимсанбаевич - депутат ЖК, лидер парламентской фракции "Бутун Кыргызстан";

Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович - депутат ЖК, лидер парламентской фракции "Ыйман Нуру";

Мажитова Шарапаткан - депутат ЖК;

Айдарбеков Чынгыз Азаматович - депутат ЖК;

Самыйкожо Мирлан - депутат ЖК;

Сулайманов Эльдар Нурланович - депутат ЖК.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414311
Теги:
визит, Россия, Москва, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Талант Мамытов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  