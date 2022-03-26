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За вырубку деревьев оштрафована столичная стройкомпания

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- Назгуль Абдыразакова
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Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в столице, в том числе освобождает город от незаконно установленных объектов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным за несоблюдение чистоты и прядка на прилегающей территории по статье 114 Кодекса КР "О правонарушениях" оштрафована компания "Акылдаш" (ул. Киевской 135), магазин "KG Мебель" (Матросова 3 а). Штраф для данной категории составляет от 3 до 13 тысяч сомов.

В микрорайоне Восток-5 зафиксирован факт выброса строительного мусора. На месте составили протокол по части 2 статьи 115 на 7 тысяч 500 сомов на горожанина Асанова А.

Строительная компания "Лист" вырубила деревья возле объектов в жилом массиве "Ак-Орго" по улице Кырк-Кыз. За такой поступок на компанию наложен штраф на 17 тысяч сомов согласно части 2 статьи 179.

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:

- По Свердловскому району: 0705003137;

- По Октябрьскому району: 0551551745;

- По Первомайскому району: 0555404818;

- По Ленинскому району: 0550070505.


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URL: https://www.vb.kg/414348
Теги:
мэрия, штраф, Бишкек, вырубка деревьев
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