За вырубку деревьев оштрафована столичная стройкомпания

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в столице, в том числе освобождает город от незаконно установленных объектов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным за несоблюдение чистоты и прядка на прилегающей территории по статье 114 Кодекса КР "О правонарушениях" оштрафована компания "Акылдаш" (ул. Киевской 135), магазин "KG Мебель" (Матросова 3 а). Штраф для данной категории составляет от 3 до 13 тысяч сомов.

В микрорайоне Восток-5 зафиксирован факт выброса строительного мусора. На месте составили протокол по части 2 статьи 115 на 7 тысяч 500 сомов на горожанина Асанова А.

Строительная компания "Лист" вырубила деревья возле объектов в жилом массиве "Ак-Орго" по улице Кырк-Кыз. За такой поступок на компанию наложен штраф на 17 тысяч сомов согласно части 2 статьи 179.

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:

- По Свердловскому району: 0705003137;

- По Октябрьскому району: 0551551745;

- По Первомайскому району: 0555404818;

- По Ленинскому району: 0550070505.