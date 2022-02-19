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ГКНБ: По факту вымогательства задержаны члены ОПГ

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники ГКНБ задержали в селе Нариман Кара-Сууйского района Ошской области с поличным при получении денежных средств у А.А.И. активных членов ОПГ, ранее неоднократно судимых за различные преступления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

"В настоящее время в отношении задержанных проводятся соответствующие следственно-оперативные действия, направленные на установление других фактов и других фигурантов, причастных к незаконной деятельности ОПГ".


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URL: https://www.vb.kg/414352
Теги:
вымогательство, задержание, Ошская область, деньги, ГКНБ
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