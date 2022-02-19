ГКНБ: По факту вымогательства задержаны члены ОПГ

Сотрудники ГКНБ задержали в селе Нариман Кара-Сууйского района Ошской области с поличным при получении денежных средств у А.А.И. активных членов ОПГ, ранее неоднократно судимых за различные преступления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

"В настоящее время в отношении задержанных проводятся соответствующие следственно-оперативные действия, направленные на установление других фактов и других фигурантов, причастных к незаконной деятельности ОПГ".