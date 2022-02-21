Эксперт рассказал о главных противниках строительства АЭС в КР

Генеральный директор аналитического центра "Стратегия "Восток-Запад" (Кыргызстан) Дмитрий Орлов на круглом столе дискуссионного клуба "Пикир" рассказал об информационной войне вокруг планов строительства атомной станции в Кыргызстане".

Поводом к развернувшейся в Кыргызстане дискуссии вокруг строительства АЭС стало подписание министром энергетики КР Доскулом Бекмурзаевым и главой Госкорпорации РФ "Росатом" Алексеем Лихачёвым меморандума о сотрудничестве в республике АЭС малой мощности, состоявшееся 20 января в Дубае.

"Низовых" противников АЭС в социальных сетях можно разделить на две группы. Первая – эмоциональные дилетанты. Это - реальные люди, которые действуют в одиночку; имеют давние фобии и предубеждения и транслируют их; не обладают глубокими знаниями о предмете фобий и предубеждений. Вторая группа – нанятые "тролли". Они – в отличие от эмоциональных дилетантов - действуют группами; используют псевдонимы и фальшивые фото, либо имеют пустые профили; пытаются создать в интернете видимость массового недовольства. Промежуточные, так сказать, противники АЭС – это ангажированные экологи и так называемые "гражданские активисты", а также ангажированные информационные ресурсы. Кто же главные противники? Это - нефтегазовое лобби и конкуренты России на рынке "мирного атома", - говорит Дмитрий Орлов.

По его словам, до 2007 года, когда возник "Росатом", на рынке "мирного атома" господствовали Япония, Франция и США. Но уже по итогам 2018 года выяснилось, что "Росатом" построил 60 процентов всех электростанций мира. Более того - к тому же 2018 году "Росатом" имел портфель зарубежных заказов на 10 лет вперед стоимостью больше 160 миллиардов долларов.

"Понятно, что честно конкурировать при таких условиях не получится. А кто главные конкуренты "Росатома"? Первый конкурент - французская "Orano" (бывшая "Areva"). Второй – ещё более интересен. В мае 2019 года на экраны вышел мини-сериал "Чернобыль". После выхода сериала первыми открыли "огонь" по "Росатому" в Турции. Тамошняя газета "Medya Gunlugu" написала:"Теперь первую турецкую атомную электростанцию "Аккую" строит российская компания "Росатом". Может, Чернобыль устроил и не "Росатом", но компания была создана в 2007 году, как последовательница той традиции, которая это сделала… Там, где стоит атомная электростанция, всегда есть риск потенциальной аварии из-за технической проблемы или человеческой ошибки". Эта статья была проиллюстрирована… кадрами из сериала "Чернобыль". Логика тут своеобразная. Все равно, что говорить: "Если девушка красивая - её обязательно

изнасилуют", - отмечает Орлов

Телеканал "НВО", снявший "Чернобыль", по словам эксперта, в июне 2018 года был куплен телекоммуникационной корпорацией AT&T – вместе с такими медиаактивами, как Time Inc., Warner Bros. Entertainment, Time Warner Cable, CNN, TBS и The CW Television Network. Тогда же - в 2018 году - у AT&T появился стратегический партнёр - холдинг Brookfield Business Partners. Этот холдинг в апреле того же 2018-го купил у японского концерна Toshiba обанкротившуюся за год до этого компанию Westinghouse Electric. Вплоть до своего банкротства эта компания была ещё одним, кроме "Orano", главным конкурентом "Росатома" в строительстве АЭС.

"Теперь таким конкурентом является фактический производитель сериала "Чернобыль" Brookfield Business Partners, точнее, его дочерняя компания Brookfield Infrastructure. Информационная война не всегда ведётся в социальных сетях. Иногда элементами "чёрного пиара" бывают и сериалы - вроде "Чернобыля". Когда фильм снят на деньги главного конкурента компании, которая вырвалась в лидеры рынка, это называется именно "чёрным пиаром", а не кинематографом. Поэтому все претензии против АЭС в Центральной Азии, которые предъявляют нанятые "тролли", - как раз потому, что эту станцию строит "Росатом". Тут действует старый британский принцип: "Если джентльмен не может выиграть по правилам, он меняет правила". Возможно, что вплоть до самого конца строительства станции все обозначенные ресурсы будут постоянно держать людей в напряжении и воздействовать на их эмоции. Поэтому строителям станции необходимо держать процесс возведения АЭС максимально открытым и разъяснять людям все преимущества этих объектов", - считает Дмитрий Орлов.

По вопросу об "опасности" современных АЭС эксперт сказал следующее:

"Когда говорят о строительстве ГЭС, мало кто вспоминает, что в 1975 году в Китае тайфун "Нина" прорвал дамбу в верховьях реки Ру. Образовавшаяся гигантская волна прошла по рекам Ру и Хуай, смыв среди прочего 62 дамбы и плотины ГЭС. В результате этих аварий от затопления погибли 14 тысяч 600 человек. Ещё 145 тысяч умерли от голода и эпидемий, а около 11 миллионов человек остались бездомными. Через два года после этого случая прорвало плотину ГЭС в американском штате Техас. Погибло намного меньше, чем в Китае, - 39 человек. Но и это тоже жертвы. Однако об обеих авариях известно меньше, чем о Чернобыле и "Фукусиме". Ну и как-то "внезапно" все забыли, что радиоактивность присутствует во всем, что окружает человека: от солнца до почвы".