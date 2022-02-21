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Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Матроскин ждет звонка

Фонд помощи животным и vb.kg представляют вашему вниманию Матроскина. Это семимесячный котик. Здоровый, чистенький, на днях кастрирован. Очень аккуратный и очень ласковый. Правда, отсутствием аппетита не страдает! Хотите познакомиться с ним поближе? Тогда звоните по следующим номерам: 0(550)287-548 (WhatsApp), 0(773)255-532 (Ольга).

Жизнерадостные щеночки

"Добрые руки" ищут хороших людей, которые возьмут к себе вот таких очаровательных щеночков. Черный – мальчик, светленькая – девочка. Щенкам сейчас два месяца. Животные здоровые, от блох и глистов обработанные. Малышам сделали прививку от инфекционных заболеваний. Стерилизацию девочки в возрасте семи месяцев фонд также возьмет на себя. На новое место жительства животных привезут. Хотите подарить новую жизнь одному из этих активных, жизнерадостных созданий? Тогда набирайте: 0(709)784-537.

Нестандартная красота

Котенку необычного окраса, которого вы видите на фото ниже, тоже нужен дом. Это девочка. Кошечке четыре месяца. В фонде помощи животным очень надеются, что среди вас найдется человек, которому она понравится. Кошечка спокойная и ласковая. К лоточку приучена. Больше информации вам дадут по телефону: 0(709)784-537.

Ласковая и верная

А эту киску зовут Муся. Фонд "Добрые руки" ищет для нее новый дом. Мусе два года. По характеру она очень ласковая. Кошечка здоровая, стерилизованная (гулять и рожать котят не будет). К лоточку приучена. Ест сухой корм. Если вам нужна настоящая верная подруга, то это… наша Муся. Телефон для ее потенциальных хозяев: 0(559)511-048.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".


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URL: https://www.vb.kg/414425
Теги:
акции, благотворительность, кошки, собаки, Бишкек, животные
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