Как Кулов и Султанбеков поссорились из-за Акылбека Жапарова

Феликс Кулов и Темирлан Султанбеков всем нам показали реальный уровень современной кыргызской политики. Зрелый и молодой представители истеблишмента сцепились в совершенно бесполезной и бессмысленной перепалке, раздув скандал из ничего.

Конфликт между политиками возник на почве высказывания Жапарова на пресс-конференции о том, почему он покинул пост министра финансов в 2012 году.

Напомним, 15 февраля на пресс-конференции председатель кабмина Акылбек Жапаров рассказал, при каких обстоятельствах в 2012 году он покинул пост министра финансов.

"Дорога, ТЭЦ и "Датка-Кемин" не приносят прибыли. Поэтому у меня возник спор с Алмазбеком Атамбаевым, и я покинул пост министра финансов из-за несогласия с его политикой брать кредиты. Я ему сказал, что придется их возвращать", - заявил он.

Фраза Жапарова про его отношение к кредитной политике Атамбаева стала триггерной: за нее зацепился Темирлан Султанбеков, которому кто-то очень опытный рассказал свою версию событий десятилетней давности. Сам Султанбеков вряд ли мог знать озвученные им самим детали, поскольку, когда происходило все то, о чем поведал Жапаров, лидеру "Социал-демократов" было 14 лет. В завершение своей отповеди молодой политик обвинил Жапарова во лжи.

Совершенно неожиданно в эту полемику ввязался Феликс Кулов, попытавшийся оправдать Акылбека Жапарова. Чем сделал только хуже: если на первый комментарий Султанбекова особого внимания никто не обратил, то, когда на него среагировал ветеран кыргызской политики, угасавший было инцидент зажил новой жизнью.

Кроме того, Султанбеков не проявил никакого пиетета и в ответ на объяснения Феликса Шаршенбаевича "отхлестал" словесно и самого Кулова. Он написал о неудавшейся попытке смещения главы "Ар-Намыса" с поста лидера фракции и о конфликте Кулова и Жапарова, напомнил об исключении последнего из куловской партии и о том, какой эпитет использовал Феликс Шаршенбаевич тогда в адрес Акылбека Усенбековича – "ошибка партии".

"Факт в том, что за годы руководства партией Феликс Шаршенбаевич, к сожалению, развалил свою партию, приведя ее с больших высот до самых глубоких впадин кыргызской политики, ну а мы, наоборот, восстановили разрушенную партию и ведем ее к дальнейшим успехам, поэтому прошу Кулова все-таки поддерживать совесть, хотя бы ради исторической справедливости", - написал Темирлан Султанбеков у себя на странице в Facebook.

В результате Кулову пришлось отбиваться от нападок Султанбекова. Теперь уже в свой адрес.

"Совершенных людей не бывает. Недостатки есть у всех, в том числе у Акылбека Жапарова, еще больше их у меня. Но в отличие от некоторых молодых и амбициозных мы умеем их признавать и исправлять, а также не позволяем себе опускаться до примитивных подколов и оскорблений. У Темирлана Султанбекова все еще впереди, если, конечно, он спустится с небес на землю и перестанет себя видеть в роли судьи. Что касается партии "Ар-Намыс", то сейчас идет естественный процесс ее реформирования. Иногда надо сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед. Поэтому не надо переживать за ее судьбу. Все идет по плану, озвученному еще более года назад", - заявил Кулов.

Вся эта бездарная и совершенно бесполезная перепалка политиков вызвала живейший интерес со стороны либеральных СМИ. Но кому и зачем нужны эти воспоминания ветеранов и их юных друзей, которые считают себя великими политиками?

Ведь есть реальная политика, где нужно решать, как выплачивать долги набранные при разных президентах КР. А склоки между почти вышедшими в тираж представителями истеблишмента и юными политическими дарованиями ничего не решают: они не помогут отодвинуть сроки платежей по долгами, списать проценты или сделать что-то еще действительно полезное для страны.

Единственный, чьи резоны в этой словесной схватке понятны – это Темирлан Султанбеков. Он всячески пытается оправдать своего шефа, поскольку понимает, что это может сработать в деле политической реабилитации Алмазбека Атамбаева. Султанбеков делает это умело и грамотно. На пустом месте он создал хайп, по итогам которого Атамбаев – молодец, а Кулов с Жапаровым – лжецы.

При этом, главное, разумеется, осталось за ширмой. В 2010 году долг Кыргызстана перед Китаем составлял всего 5,7 процента (150 миллионов долларов) от общего объема госдолга. За 7 лет доля Поднебесной в структуре внешнего достигла уже 41,6 процента (1,7 миллиарда долларов). Выходит, что именно Алмазбек Атамбаев, которого так страстно защищает глава "Социал-демократов", набирал кредиты в КНР, чем поставил Кыргызстан в жесткую экономическую и политическую зависимость от Китая.