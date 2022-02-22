Мукталы Бектеналиев: В 2021 году кыргызские фильмы приняли участие в 50 МКФ

Отечественный кинематограф продолжает радовать достижениями. Снимаются новые фильмы, работы кыргызских режиссеров получают призы международных кинофестивалей. О том, с какими показателями Департамент кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики завершил 2021 год, vb.kg рассказал его глава Мукталы Бектеналиев.

Мукталы Абдыбекович, вы довольны тем, каким был 2021-й?

- Мы усердно трудились, и многое из задуманного удалось осуществить. Департамент продолжает работу по сохранению, популяризации и развитию отечественной кинематографии, а также реализации Указа президента Кыргызской Республики "О духовно-нравственном и физическом развитии личности".

Согласно постановлению правительства от 8 апреля 2021 года "О внесении изменений в некоторые постановления правительства Кыргызской Республики по вопросам оплаты труда работников сферы культуры, искусства и информации", размер заработной платы работников 30 учреждений при Департаменте кинематографии увеличился на 50 процентов. Согласитесь, в наше непростое время это существенная поддержка!

В целях укрепления международных связей и создания условий для совместного производства фильмов с зарубежными странами мы подписали Совместную декларацию в области кинематографии между тюркскими странами. Это произошло в рамках международного кинофестиваля "Коркут-Ата" в Турции.

Также был подписан проект распоряжения кабинета министров Кыргызской Республики "О согласии с проектом Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской Республики и Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии о совместном сотрудничестве в области кинопроизводства и телерадиовещания от 23 августа 2018 года".

А еще наш Департамент подписал дорожную карту по расширению сотрудничества с Национальным агентством "Узбеккино".

Какую сумму в прошлом году выделило государство на производство новых фильмов?

- Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева на производство фильмов выделили 31 миллион 296 тысяч 600 сомов.

За счет выделенных средств мы смогли запустить в производство четыре полнометражных художественных фильма социально-значимой тематики (все они завершены), три полнометражных документальных фильма (два завершены), три короткометражных игровых фильма (завершены два), пять короткометражных документальных лент (запущены и завершены), и один анимационный фильм.

В целях реализации "Программы развития государственного языка и совершенствования языковой политики Кыргызской Республики в 2021-2025 годы" за счет дополнительных средств, предусмотренных программой, был снят полнометражный документальный фильм "Государство и язык", и три фильма дублированы на кыргызский язык.

Также при финансовой поддержке Департамента создан полнометражный документальный фильм к 30-летию независимости Кыргызстана, и начата подготовка к съемкам полнометражного художественного фильма.

А как обстояли дела с фестивалями, которые традиционно организует Департамент, и участием в крупных международных событиях? Кроме того, 2021-й был богат на юбилейные даты. Они, как правило, отмечаются широко.

- Действительно, и в республике, и за рубежом в ушедшем году прошло много интересных мероприятий. Например, мероприятия, посвященные 80-летию кыргызского кино и народного артиста СССР, кинорежиссера Болота Шамшиева. Зрителей регионов республики посетил кинокараван с бесплатными показами фильмов из Золотого фонда кыргызского кино. В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств была открыта выставка "Бейне", посвященная деятелям отечественной кинематографии.

В Бишкеке прошел Девятый форум молодого кино стран СНГ "Умут". В Узбекистане в рамках МКФ "Жемчужина Шелкового пути" и в Турции на МКФ "Коркут-Ата" прошли Дни кыргызского кино. Впервые на 74-м Международном кинофестивале в Каннах на киномаркете Marshe du Film мы открыли стенд кыргызского кино. Совместно с Международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ организовали показы фильмов Болота Шамшиева и провели фотовыставку "Кыргызское чудо" в Анкаре.

В честь 30-летия независимости Кыргызстана в региональных кинотеатрах были организованы бесплатные тематические просмотры. В столице прошли национальные премьеры фильмов "Шамбала" и "Акыркы коч", созданных на базе "Кыргызфильма". Проведен также очередной МКФ "Кыргызстан – страна короткометражных фильмов".

Отметили мы и 120-летие со дня рождения великого сына кыргызского народа, видного государственного и политического деятеля Жусупа Абдрахманова. В честь этой даты в регионах прошли бесплатные показы фильмов.

Состоялась церемония вручения Национальной премии "Ак илбирс". Награждали авторов фильмов, снятых в 2019-2020 года. Ранее церемонию отменили из-за пандемии коронавируса.

Ну, и киноманы, конечно же, не пропустили Дни польского, европейского, казахского, российского, румынского кино а также Неделю турецкого кино.

Если можно, еще немного статистики! Сколько на сегодняшний день в стране работает кинотеатров? Сколько из них сдано в аренду? Каковы показатели сборов?

- Сегодня кыргызстанцев обслуживают 7 областных и 22 районных кинодирекции (10 передвижных киноустановок) и 38 государственных кинотеатров. Из них 9 кинотеатров находятся в долгосрочной аренде, 4 кинотеатра – на хозрасчете. Кроме того, в нашей республике функционируют частные кинотеатры. Их 12.

В течение года государственными, государственными, сданными в аренду, и частными кинотеатрами на територии республики было осуществлено 196 904 сеанса, которые посетили 2 миллиона 136 тысяч зрителей.

Замечу, что на проведение капитальных ремонтных работ аварийного кинотеатра "Семетей" в Кара-Бууринском районе Фондом развития Таласской области было выделено 10 миллионов сомов и проведен тендер на проведение ремонтных работ.

Фондом развития Иссык-Кульской области была выдана беспроцентная ссуда арендатору кинотеатра "Иссык-Куль" в размере 10 миллионов сомов для завершения ремонтных работ.

Жумгальской районной администрацией в бюджет района на 2022 год заложена сумма в 12 миллионов сомов на ремонт кинотеатра "Сон-Куль", который находится в районном центре (село Чаек).

А Государственным учреждением "Кыргызтасмасы" в течение года зарегистрировано 358 фильмов, в том числе 20 отечественных и 264 зарубежных, а также 74 анимационных фильма.

Мы много слышали об участии кыргызских фильмов в международных кинофестивалях, о наградах. Сколько же всего призов получили наши картины и их авторы в 2021-м?

- Девять лучших высокохудожественных национальных полнометражных и короткометражных кинофильмов в том числе "Шамбала", "Мунабия", "Акыркы коч" и "Озеро" приняли участие в 50-ти международных кинофестивалях и получили в итоге 21 приз в разных номинациях. Отмечу, что все полнометражные, а также большинство короткометражных фильмов, ставших лауреатами международных киносмотров, созданы были при поддержке государства.