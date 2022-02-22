Погода
$ 84.71 - 84.89
€ 96.10 - 96.80

Мукталы Бектеналиев: В 2021 году кыргызские фильмы приняли участие в 50 МКФ

110  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Отечественный кинематограф продолжает радовать достижениями. Снимаются новые фильмы, работы кыргызских режиссеров получают призы международных кинофестивалей. О том, с какими показателями Департамент кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики завершил 2021 год, vb.kg рассказал его глава Мукталы Бектеналиев.

Мукталы Абдыбекович, вы довольны тем, каким был 2021-й?

- Мы усердно трудились, и многое из задуманного удалось осуществить. Департамент продолжает работу по сохранению, популяризации и развитию отечественной кинематографии, а также реализации Указа президента Кыргызской Республики "О духовно-нравственном и физическом развитии личности".

Согласно постановлению правительства от 8 апреля 2021 года "О внесении изменений в некоторые постановления правительства Кыргызской Республики по вопросам оплаты труда работников сферы культуры, искусства и информации", размер заработной платы работников 30 учреждений при Департаменте кинематографии увеличился на 50 процентов. Согласитесь, в наше непростое время это существенная поддержка!

В целях укрепления международных связей и создания условий для совместного производства фильмов с зарубежными странами мы подписали Совместную декларацию в области кинематографии между тюркскими странами. Это произошло в рамках международного кинофестиваля "Коркут-Ата" в Турции.

Также был подписан проект распоряжения кабинета министров Кыргызской Республики "О согласии с проектом Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской Республики и Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии о совместном сотрудничестве в области кинопроизводства и телерадиовещания от 23 августа 2018 года".

А еще наш Департамент подписал дорожную карту по расширению сотрудничества с Национальным агентством "Узбеккино".

Какую сумму в прошлом году выделило государство на производство новых фильмов?

- Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева на производство фильмов выделили 31 миллион 296 тысяч 600 сомов.

За счет выделенных средств мы смогли запустить в производство четыре полнометражных художественных фильма социально-значимой тематики (все они завершены), три полнометражных документальных фильма (два завершены), три короткометражных игровых фильма (завершены два), пять короткометражных документальных лент (запущены и завершены), и один анимационный фильм.

В целях реализации "Программы развития государственного языка и совершенствования языковой политики Кыргызской Республики в 2021-2025 годы" за счет дополнительных средств, предусмотренных программой, был снят полнометражный документальный фильм "Государство и язык", и три фильма дублированы на кыргызский язык.

Также при финансовой поддержке Департамента создан полнометражный документальный фильм к 30-летию независимости Кыргызстана, и начата подготовка к съемкам полнометражного художественного фильма.

А как обстояли дела с фестивалями, которые традиционно организует Департамент, и участием в крупных международных событиях? Кроме того, 2021-й был богат на юбилейные даты. Они, как правило, отмечаются широко.

- Действительно, и в республике, и за рубежом в ушедшем году прошло много интересных мероприятий. Например, мероприятия, посвященные 80-летию кыргызского кино и народного артиста СССР, кинорежиссера Болота Шамшиева. Зрителей регионов республики посетил кинокараван с бесплатными показами фильмов из Золотого фонда кыргызского кино. В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств была открыта выставка "Бейне", посвященная деятелям отечественной кинематографии.

В Бишкеке прошел Девятый форум молодого кино стран СНГ "Умут". В Узбекистане в рамках МКФ "Жемчужина Шелкового пути" и в Турции на МКФ "Коркут-Ата" прошли Дни кыргызского кино. Впервые на 74-м Международном кинофестивале в Каннах на киномаркете Marshe du Film мы открыли стенд кыргызского кино. Совместно с Международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ организовали показы фильмов Болота Шамшиева и провели фотовыставку "Кыргызское чудо" в Анкаре.

В честь 30-летия независимости Кыргызстана в региональных кинотеатрах были организованы бесплатные тематические просмотры. В столице прошли национальные премьеры фильмов "Шамбала" и "Акыркы коч", созданных на базе "Кыргызфильма". Проведен также очередной МКФ "Кыргызстан – страна короткометражных фильмов".

Отметили мы и 120-летие со дня рождения великого сына кыргызского народа, видного государственного и политического деятеля Жусупа Абдрахманова. В честь этой даты в регионах прошли бесплатные показы фильмов.

Состоялась церемония вручения Национальной премии "Ак илбирс". Награждали авторов фильмов, снятых в 2019-2020 года. Ранее церемонию отменили из-за пандемии коронавируса.

Ну, и киноманы, конечно же, не пропустили Дни польского, европейского, казахского, российского, румынского кино а также Неделю турецкого кино.

Если можно, еще немного статистики! Сколько на сегодняшний день в стране работает кинотеатров? Сколько из них сдано в аренду? Каковы показатели сборов?

- Сегодня кыргызстанцев обслуживают 7 областных и 22 районных кинодирекции (10 передвижных киноустановок) и 38 государственных кинотеатров. Из них 9 кинотеатров находятся в долгосрочной аренде, 4 кинотеатра – на хозрасчете. Кроме того, в нашей республике функционируют частные кинотеатры. Их 12.

В течение года государственными, государственными, сданными в аренду, и частными кинотеатрами на територии республики было осуществлено 196 904 сеанса, которые посетили 2 миллиона 136 тысяч зрителей.

Замечу, что на проведение капитальных ремонтных работ аварийного кинотеатра "Семетей" в Кара-Бууринском районе Фондом развития Таласской области было выделено 10 миллионов сомов и проведен тендер на проведение ремонтных работ.

Фондом развития Иссык-Кульской области была выдана беспроцентная ссуда арендатору кинотеатра "Иссык-Куль" в размере 10 миллионов сомов для завершения ремонтных работ.

Жумгальской районной администрацией в бюджет района на 2022 год заложена сумма в 12 миллионов сомов на ремонт кинотеатра "Сон-Куль", который находится в районном центре (село Чаек).

А Государственным учреждением "Кыргызтасмасы" в течение года зарегистрировано 358 фильмов, в том числе 20 отечественных и 264 зарубежных, а также 74 анимационных фильма.

Мы много слышали об участии кыргызских фильмов в международных кинофестивалях, о наградах. Сколько же всего призов получили наши картины и их авторы в 2021-м?

- Девять лучших высокохудожественных национальных полнометражных и короткометражных кинофильмов в том числе "Шамбала", "Мунабия", "Акыркы коч" и "Озеро" приняли участие в 50-ти международных кинофестивалях и получили в итоге 21 приз в разных номинациях. Отмечу, что все полнометражные, а также большинство короткометражных фильмов, ставших лауреатами международных киносмотров, созданы были при поддержке государства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414478
Теги:
кино, фестиваль, фильм, Кыргызфильм
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  