В Кыргызстане на 25 февраля зарегистрировано 25 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 25 февраля зарегистрировали 25 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 9,

в Чуйской области – 12,

в Таласской области – 2,

в Джалал-Абадской области – 2.

За весь период зарегистрировали – 200 427 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели и были выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 132 человека.

За весь период выздоровели – 194 796 человек.

Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2952 человека.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 199 человек. На амбулаторном лечении – 905 человек.