Юрист полгода бьется с чиновниками за освобождение заключенного с диабетом

Правозащитница Индира Саутова обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой провести прокурорскую проверку по соблюдению прав и свобод ее подзащитного Музафаржона Абдулхамидова.

"Он страдает сахарным диабетом 2-го типа. В целях обследования и уточнения диагноза 07.10.2021 года Абдулхамидов был переведен в ЛИУ №47. В ходе пребывания в ЛИУ №47 при содействии родственников Абдулхамидов был вывезен для осмотра узкими специалистами в диагностический центр ЮРФА. […] По итогам обследования специалистами гражданского здравоохранения осужденному установлен окончательный клинический диагноз: диабетическая сенсорная полинейропатия нижних конечностей, диабетическая непролиферативная ангоретинопатия обоих глаз", - говорится в обращении.

Согласно законодательству КР, осужденные, страдающие от тяжелых неизлечимых заболеваний, указанных в Перечне заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, а к ним относится и сахарный диабет, могут быть освобождены от дальнейшего пребывания в тюрьме.

Однако, как пишет в обращении в ГП Индира Саутова, администрация учреждения, где отбывает срок Абдулхамидов, до сих пор самостоятельно не инициировала вопрос предоставления необходимых медицинских документов для их рассмотрения специализированной врачебной комиссией (СВК).

Согласно законодательству КР, если здоровье тяжелобольного заключенного ухудшается или курс лечения неэффективен, то лечащий врач представляет необходимые медицинские документы на рассмотрение СВК. Если выявляются заболевания, указанные в Перечне заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, то уже СВК представляет материалы на рассмотрение специальной медицинской комиссии (комиссия СИН). СМК проводит медосвидетельствование и представляет свое заключение руководству учреждения, где осужденный отбывает срок. Дальше уже чиновники СИН в установленном порядке направляют в суд заключение СМК, личное дело осужденного и его историю болезни, а суд принимает решение – освободить тяжело больного или оставить в тюрьме.

На все это по закону отводится 15 дней. О том, что у подзащитного Индиры Саутовой имеются очень серьезные проблемы со здоровьем, правозащитница заявляла еще в октябре прошлого года. Тогда она рассказала vb.kg, что инсулинозависимый Музафаржон Абдулхамидов не получает инсулина в тюрьме, поскольку является гражданином РФ (он уроженец КР, но был в трудовой миграции и поменял гражданство несколько лет назад).

Юрист направляла запрос в Министерство здравоохранения и получила ответ, в котором фактически подтверждается, что осужденные КР не получают инсулин в тюрьмах. В документе сообщалось следующее:

"Для пациентов с сахарным диабетом, имеющих гражданство КР, находящихся в учреждениях ГСИН КР, согласно Программе государственных гарантий, медицинская помощь и выдача лекарственных препаратов также осуществляется бесплатно при наличии направления от лечащего врача. Данные препараты могут получить родственники по месту диспансерного наблюдения пациента или после письменного обращения медицинской службы ГСИН КР в МЗ КР. […] Для иностранных граждан, находящихся в учреждениях ГСИН, предоставление медицинских услуг в настоящее время вызывает ряд трудностей в силу отсутствия НПА и межправительственных соглашений в области предоставления медицинских услуг по сахарному диабету".

После обращения Саутовой в СМИ Абдулхамидову стали предоставлять инсулин по месту отбывания наказания. Однако его здоровью уже был нанесен серьезный ущерб, и сегодня мужчине, как утверждает юрист, очень сложно передвигаться и у него сильно село зрение.

"Я опасаюсь, что мой подзащитный так и умрет, не дождавшись, пока чиновники исполнят закон и представят его к медицинскому освидетельствованию, а затем к суду. Потому что такое уже случалось в учреждениях СИН", - говорит правозащитница.

Напомним, 18 февраля vb.kg стало известно, что в колонии №47 умер 60-летний заключенный, страдающий сахарным диабетом.

В пресс-службе СИН эту информацию подтвердили, отметив, что предварительная причина смерти "сердечная недостаточность и сахар", пояснив, что покойного не успели представить к "актировке" (медицинскому освидетельствованию тяжело больных заключенных).