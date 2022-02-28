В Кыргызстане на 28 февраля зарегистрировано 22 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 28 февраля зарегистрировали 22 новых случая с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 20,
в Иссык-Кульской области – 2.
За весь период зарегистрировали – 200 500 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели и были выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 105 человек.
За весь период выздоровели – 195 161 человек.
Скончался один человек (не был вакцинирован). Всего за весь период скончались – 2957 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 187 человек. На амбулаторном лечении – 620 человек.