В Кыргызстане на 1 марта зарегистрировано 27 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 1 марта зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 16,

в Чуйской области – 6,

в Нарынской области – 1,

в Джалал-Абадской области – 4.

За весь период зарегистрировали – 200 527 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 113 человек.

За весь период выздоровели – 195 274 человека.

Скончался один человек (не был вакцинирован). Всего за весь период скончались – 2958 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 173 человека. На амбулаторном лечении – 547 человек.