В Кыргызстане на 1 марта зарегистрировано 27 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 1 марта зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 16,
в Чуйской области – 6,
в Нарынской области – 1,
в Джалал-Абадской области – 4.
За весь период зарегистрировали – 200 527 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 113 человек.
За весь период выздоровели – 195 274 человека.
Скончался один человек (не был вакцинирован). Всего за весь период скончались – 2958 человек.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 173 человека. На амбулаторном лечении – 547 человек.