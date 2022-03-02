Фонд "Help the Children – SKD" вновь помогает детям с онкологией

В Кыргызстане общественного благотворительный фонд "Help the Children – SKD", оказывающий помощь детям страдающим онкологией, в феврале смог отправить на лечение за рубежом трех маленьких пациентов.

Пресс-служба фонда сообщает, что в феврале 2022 года оказал помощь на 1 миллион 544 139 сомов.

Лечение за рубежом прошли:

Байэль Эркетанов с диагнозом апластическая анемия тяжелой формы. Фонд оплатил ребенку пересадку костного мозга в Турции. Сумма за операцию составила 10 000 долларов.

Бекбол Жузубалиев с диагнозом ПНГ и синдромом Бадда-Киари. Фонд оплатил обследование и операцию мальчика в Индии на сумму 6 000 долларов.

Мария Харичева с диагнозом болезнь Гоше. Фонд оплатил лекарства для девочки на сумму 1450 долларов.

Кроме того, фондом была оказана индивидуальная помощь 10 детям и были оплачены лекарственные препараты на сумму 62 634 сома.

Общественный благотворительный фонд "Help the Children – SKD" основан в 2007 году Еленой Коневой. Фонд оказывает помощь детям, страдающим онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями и их семьям.

За 15 лет деятельности Фонд наладил сотрудничество со многими иностранными компаниями, на постоянной основе помогает нескольким больницам Кыргызстана – Ошская детская межобластная детская клиническая больница, Национальный центр онкологии и гематологии и Национальный центр охраны материнства и детства.

Президент фонда Елена Конева и весь коллектив выражают глубокую признательность людям, готовым помогать в такое сложное для страны время. Ведь сотрудники организации каждый день встречаются с болью людей и как никто другой понимают, что каждая копейка в борьбе за жизнь бесценна.

"Без помощи неравнодушных людей, фонд бы не справился", - отмечают в фонде.