В Караколе прошли гастроли российской группы Bis-Quit Band

В Караколе состоялись гастроли российской группы Bis-Quit Band. Гости выступили в Иссык-Кульском областном музыкально-драматическом театре имени Джантошева. Об этом сообщает представительство Россотрудничества в Кыргызстане.

Популярный петербургский коллектив дал концерт в культурной столице СНГ этого года. Музыкальный праздник был посвящен Международному женскому дню.

Зрители услышали классические произведения, русские народные песни, мелодии из кинофильмов, популярные произведения российских, кыргызских и зарубежных композиторов в авторской аранжировке.

Гастроли группы Bis-Quit Band организованы в рамках Перекрестного года России и Кыргызстана. 4 марта музыканты из Санкт-Петербурга выступят в Бишкеке в Кыргызской национальной филармонии имени Сатылганова.