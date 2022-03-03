В Кыргызстане на 3 марта зарегистрировано 20 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 3 марта зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 9,

в г. Ош - 1

в Чуйской области – 7,

в Джалал-Абадской области – 2,

в Баткенской области – 1.

За весь период зарегистрировали – 200 576 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 100 человек.

За весь период выздоровели – 195 468 человек.

Ни один человек от коронавируса за сутки не скончался. Всего за весь период скончались – 2960 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 169 человек. На амбулаторном лечении – 403 человека.